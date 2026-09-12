12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-045'
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
0-145'
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-0DA
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
2-0DA
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-060'
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-061'
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
22:00
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
0-162'
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
22:00
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-290'
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
21:45
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
21:45
12 Eylül
Le Havre-Angers
21:45
12 Eylül
Lorient-Toulouse
21:45
12 Eylül
Paris FC-Lyon
21:45

Rizespor, 10 kişiyle 3 puanı aldı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 19:03 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2026 19:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rizespor, 10 kişiyle 3 puanı aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Çaykur Rizespor oldu.

Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 21'de Ali Sowe ve 90+2. dakikada Emrecan Bulut attı.

Konuk ekipte oynayan Valentin Mihaila, 43. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla beraber Çaykur Rizespor haftayı 9 puanla kapatırken, Eyüpspor ise 3 puanla tamamladı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karadeniz temsilcisi, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

21. dakikada Çaykur Rizespor, Sowe ile öne geçti. Doicaru'nun sağdan sol ayağıyla ortaladığı topu Sowe kafayla ağlara gönderdi: 0-1

39. dakikada Mocsi'nin kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta topu kontrol ederek ceza sahasına giren Mihaila kaleciden sıyrılıp şutunu çekti, meşin yuvarlak boş kale yerine yan ağlara gitti.

44. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. 42. dakikada Raux Yao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören Mihaila, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

63. dakikada Giordano'nun soldan ortaladığı topa Boutobba ceza sahası girişinde sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

67. dakikada Raux Yao'nun sol taraftan içeri gönderdiği topa Boutobba arka direkte vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

82. dakikada Emrecan Bulut'un pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Diakite'nin vuruşunda kaleci Moldovan gole izin vermedi.

84. dakikada soldan hücuma çıkan Emrecan Bulut'un defansın arkasına attığı topla buluşan Mithat Pala'nın şutunda kaleci Moldovan ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale etti.

89. dakikada Massanga'nın sağdan ortaladığı topa El Yamiq kafayla vurdu, kaleci son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

90+2. dakikada Çaykur Rizespor skoru 2-0 yaptı. Kullanılan kale vuruşu sonrası meşin yuvarlağı rakip yarı alanın solunda kontrol eden Emrecan Bulut, iki rakibinden sıyrılarak kaleye yöneldi ve şutunu çekti. Kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-0 kazandı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Murat Altan, Ogün Kamacı

Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan (Dk. 77 Pintor), El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba (Dk. 71 Mete Kaan), Costa (Dk. 61 Yusuf Barasi), Raux Yao (Dk. 71 Hamza Akman), Michalak, Abdullahi

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk. 79 Bakayoko), Doicaru (Dk. 59 Emrecan Bulut), Olawoyin (Dk. 46 Ahmed Kutucu), Laçi (Dk. 71 Diakite), Mihaila, Sowe (Dk. 79 Tayyip Talha Sanuç)

Goller: Dk. 21 Sowe, Dk. 90+2 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 44 Mihaila (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 33 Sagnan, Dk. 63 Mocsi, Dk. 81 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.