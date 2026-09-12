Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Çaykur Rizespor oldu.
Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 21'de Ali Sowe ve 90+2. dakikada Emrecan Bulut attı.
Konuk ekipte oynayan Valentin Mihaila, 43. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla beraber Çaykur Rizespor haftayı 9 puanla kapatırken, Eyüpspor ise 3 puanla tamamladı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karadeniz temsilcisi, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakikada Çaykur Rizespor, Sowe ile öne geçti. Doicaru'nun sağdan sol ayağıyla ortaladığı topu Sowe kafayla ağlara gönderdi: 0-1
39. dakikada Mocsi'nin kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta topu kontrol ederek ceza sahasına giren Mihaila kaleciden sıyrılıp şutunu çekti, meşin yuvarlak boş kale yerine yan ağlara gitti.
44. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. 42. dakikada Raux Yao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören Mihaila, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
63. dakikada Giordano'nun soldan ortaladığı topa Boutobba ceza sahası girişinde sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
67. dakikada Raux Yao'nun sol taraftan içeri gönderdiği topa Boutobba arka direkte vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.
82. dakikada Emrecan Bulut'un pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Diakite'nin vuruşunda kaleci Moldovan gole izin vermedi.
84. dakikada soldan hücuma çıkan Emrecan Bulut'un defansın arkasına attığı topla buluşan Mithat Pala'nın şutunda kaleci Moldovan ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale etti.
89. dakikada Massanga'nın sağdan ortaladığı topa El Yamiq kafayla vurdu, kaleci son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
90+2. dakikada Çaykur Rizespor skoru 2-0 yaptı. Kullanılan kale vuruşu sonrası meşin yuvarlağı rakip yarı alanın solunda kontrol eden Emrecan Bulut, iki rakibinden sıyrılarak kaleye yöneldi ve şutunu çekti. Kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-0 kazandı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Murat Altan, Ogün Kamacı
Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan (Dk. 77 Pintor), El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba (Dk. 71 Mete Kaan), Costa (Dk. 61 Yusuf Barasi), Raux Yao (Dk. 71 Hamza Akman), Michalak, Abdullahi
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk. 79 Bakayoko), Doicaru (Dk. 59 Emrecan Bulut), Olawoyin (Dk. 46 Ahmed Kutucu), Laçi (Dk. 71 Diakite), Mihaila, Sowe (Dk. 79 Tayyip Talha Sanuç)
Goller: Dk. 21 Sowe, Dk. 90+2 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 44 Mihaila (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 33 Sagnan, Dk. 63 Mocsi, Dk. 81 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)
Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 21'de Ali Sowe ve 90+2. dakikada Emrecan Bulut attı.
Konuk ekipte oynayan Valentin Mihaila, 43. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla beraber Çaykur Rizespor haftayı 9 puanla kapatırken, Eyüpspor ise 3 puanla tamamladı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karadeniz temsilcisi, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakikada Çaykur Rizespor, Sowe ile öne geçti. Doicaru'nun sağdan sol ayağıyla ortaladığı topu Sowe kafayla ağlara gönderdi: 0-1
39. dakikada Mocsi'nin kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta topu kontrol ederek ceza sahasına giren Mihaila kaleciden sıyrılıp şutunu çekti, meşin yuvarlak boş kale yerine yan ağlara gitti.
44. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. 42. dakikada Raux Yao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören Mihaila, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
63. dakikada Giordano'nun soldan ortaladığı topa Boutobba ceza sahası girişinde sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
67. dakikada Raux Yao'nun sol taraftan içeri gönderdiği topa Boutobba arka direkte vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.
82. dakikada Emrecan Bulut'un pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Diakite'nin vuruşunda kaleci Moldovan gole izin vermedi.
84. dakikada soldan hücuma çıkan Emrecan Bulut'un defansın arkasına attığı topla buluşan Mithat Pala'nın şutunda kaleci Moldovan ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale etti.
89. dakikada Massanga'nın sağdan ortaladığı topa El Yamiq kafayla vurdu, kaleci son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
90+2. dakikada Çaykur Rizespor skoru 2-0 yaptı. Kullanılan kale vuruşu sonrası meşin yuvarlağı rakip yarı alanın solunda kontrol eden Emrecan Bulut, iki rakibinden sıyrılarak kaleye yöneldi ve şutunu çekti. Kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-0 kazandı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Murat Altan, Ogün Kamacı
Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan (Dk. 77 Pintor), El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba (Dk. 71 Mete Kaan), Costa (Dk. 61 Yusuf Barasi), Raux Yao (Dk. 71 Hamza Akman), Michalak, Abdullahi
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk. 79 Bakayoko), Doicaru (Dk. 59 Emrecan Bulut), Olawoyin (Dk. 46 Ahmed Kutucu), Laçi (Dk. 71 Diakite), Mihaila, Sowe (Dk. 79 Tayyip Talha Sanuç)
Goller: Dk. 21 Sowe, Dk. 90+2 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 44 Mihaila (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 33 Sagnan, Dk. 63 Mocsi, Dk. 81 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)