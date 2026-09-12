12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-045'
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
0-145'
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-0DA
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
2-0DA
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-060'
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-061'
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Sunderland-Arsenal
22:00
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Racing Santander-Alaves
2-1
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Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
0-162'
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Real Madrid-Rayo Vallecano
22:00
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-290'
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
21:45
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
21:45
12 Eylül
Le Havre-Angers
21:45
12 Eylül
Lorient-Toulouse
21:45
12 Eylül
Paris FC-Lyon
21:45

Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, evinde takıldı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Fulham'la 0-0 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 19:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, evinde takıldı
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İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, sahasında Fulham'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Anfield'da oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmayınca Liverpool ile Fulham 0-0 berabere kaldı.

Bu beraberlikle Andoni Iraola'nın öğrencileri puanını 6'ya yükseltilirken, Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri ilk puanını aldı.

Ligin gelecek haftasında Liverpool deplasmanda Bournemouth'a konuk olacak. Fulham ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Öte yandan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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