12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-045'
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
0-145'
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-0DA
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
2-0DA
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
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12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-060'
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-061'
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Sunderland-Arsenal
22:00
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Racing Santander-Alaves
2-1
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Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
0-162'
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Real Madrid-Rayo Vallecano
22:00
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-290'
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
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Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
21:45
12 Eylül
Le Havre-Angers
21:45
12 Eylül
Lorient-Toulouse
21:45
12 Eylül
Paris FC-Lyon
21:45

Recep Uçar'dan 'VAR' yorumu ve TFF'ye mesaj!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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calendar 12 Eylül 2026 20:15 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2026 20:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar'dan 'VAR' yorumu ve TFF'ye mesaj!
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, VAR'ın bu maçta işe yaradığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla VAR AÇIKLAMASI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, VAR'dan kırmızı kartlara doğru müdahale edildiğini belirterek "VAR ile alakalı hep şikayet ediyoruz ama bugün itibariyle iyi ki var diyoruz. Sagnan'ın iptal edilen kırmızı kartı var, Mihaila sarı gördü ama o pozisyon kırmızıydı. Bu iki müdahale maçın daha adaletli gitmesine sebep oldu." diye konuştu.

Bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu anlatan Uçar, "Alanya maçı sonrası gerçekten üzülmüştük. O yarayı tekrar saracağımız bir maçtı. Aynı zamanda çok hikayesi olan bir maçtı. Alanya burada Eyüp'e kaybetti. Geçen hafta bizi Rize'de yendi. Bugün de biz Eyüp'ü yendik. Alanya sonrası Eyüp maçının zor geçeceğini biliyorduk. Eyüp ligin bütçe ve kadro kalitesi olarak bir tık altı gibi görünse de Özhan hoca ve oyuncuları iyi işler yapıyorlar. Oyunu kontrol ederek başladık. Topu kullanan, topa sahip olan bizdik. Rizespor olarak tarihimize üçte üç deplasman galibiyetiyle başlıyoruz. bunu başaran oyuncularımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"FEDERASYONA SİTEMİM OLSUN"

Kaçırdıkları pozisyonlar olduğunu kaydeden Uçar, karşılaşmanın oynandığı stadın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Herkes yüzde 10 Mihaila için mücadele etti. 70'e kadar pozisyon vermedik. 75'ten sonra sistem değişikliğine gittik, geçiş kovaladık ve 2 net pozisyon kaçırdık. Emrecan'ın harika golüyle anlamlı bir galibiyet aldık. Herkes inanılmaz mücadele etti. Oyuncularımı kutluyorum. Süper Lig marka değeri üzerinde düşünürsek Eyüp maçlarının burada oynanması tekrar gözden geçirilmeli. Bu da federasyona sitemim olsun." ifadelerini kullandı.

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