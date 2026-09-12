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Diego Moreira Milan'ı ipten aldı! Lazio ile puanlar paylaşıldı

İtalya Serie A'nın 4. hafta maçında Lazio ile Milan 2-2 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 21:16 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2026 21:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Diego Moreira Milan'ı ipten aldı! Lazio ile puanlar paylaşıldı
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Karşılaşmaya hızlı başlayan Lazio, 10. dakikada Matteo Cancellieri'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 39. dakikada Tijjani Noslin'in golüyle farkı ikiye çıkararak soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıda geri dönüş için baskısını artıran Milan'da sahneye Diego Moreira çıktı. 65. dakikada takımının ilk golünü kaydeden Moreira, yalnızca iki dakika sonra bir kez daha ağları havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lazio ile Milan sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Lazio puanını 10'a, Milan ise 8'e yükseltti.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan sahasında Lecce'yi konuk edecek. Lazio ise Venezia deplasmanına çıkacak.

 

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