Diego Moreira Milan'ı ipten aldı! Lazio ile puanlar paylaşıldı

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Lazio ile Milan karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Lazio, 10. dakikada Matteo Cancellieri'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 39. dakikada Tijjani Noslin'in golüyle farkı ikiye çıkararak soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
İkinci yarıda geri dönüş için baskısını artıran Milan'da sahneye Diego Moreira çıktı. 65. dakikada takımının ilk golünü kaydeden Moreira, yalnızca iki dakika sonra bir kez daha ağları havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.
Bu sonucun ardından Lazio puanını 10'a, Milan ise 8'e yükseltti.
Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan sahasında Lecce'yi konuk edecek. Lazio ise Venezia deplasmanına çıkacak.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Lazio, 10. dakikada Matteo Cancellieri'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 39. dakikada Tijjani Noslin'in golüyle farkı ikiye çıkararak soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
İkinci yarıda geri dönüş için baskısını artıran Milan'da sahneye Diego Moreira çıktı. 65. dakikada takımının ilk golünü kaydeden Moreira, yalnızca iki dakika sonra bir kez daha ağları havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lazio ile Milan sahadan birer puanla ayrıldı.
🔥🔥 İki dakikada iki gol.
🫢Diego Morreira, Milan'ı maça ortak etti. pic.twitter.com/YZcYrabFXs https://t.co/8We80wcbW9
— Sporx (@sporx) September 12, 2026
Bu sonucun ardından Lazio puanını 10'a, Milan ise 8'e yükseltti.
Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan sahasında Lecce'yi konuk edecek. Lazio ise Venezia deplasmanına çıkacak.