Trabzonspor'a Galatasaray öncesi Konya'da soğuk duş!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 1-0 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Rajmund Toth kaydetti.
Bu sonuçla Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ikinci maçta ilk mağlubiyetini yaşadı ve 7 puanda kaldı.
KONYASPOR'DAN TRABZONSPOR'A KARŞI SERİ
Trabzonspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanan Konyaspor, bu rekabet tarihinde ilk kez üst üste üç iç saha galibiyeti aldı.
İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 3'e yükseltti.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Konyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada yeşil beyazlılar golü buldu. Orta sahada topla buluşan Muleka, ceza sahasında Gonçalves ile buluşturdu. Bu oyuncunun pasında penaltı noktası önünde Toth'un yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
3. dakikada Muleka'nın sağ kanattan ara pasına hareketlenen Gonçalves'in ceza sahası içinde orta şut karışımında, top direkten döndü.
23. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top az farkla auta çıktı.
28. dakikada hızla yarı sahasında çıkan yeşil beyazlılarda Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Onana, topu güçlükle çıkardı. Topu önünde bulan Melih İbrahimoğlu'nun pasında Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Onana kornere çeldi.
40. dakikada Aral Şimşir'in sol çaprazdan ortasında arka kale direği önünde Salah'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Pina'nın yerden pasında penaltı noktasına yakın yerde Salah'ın şutunda top üstten auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Muçi'nin ullandığı korner atışında ceza sahası içinde yükselen Fabinho'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Aral Şimşir'in sert şutunda top, üstten auta çıktı.
76. dakikada Cabral'ın sol kanattan uzaktan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
81. dakikada Fabinho'nun uzaktan sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Anıl Usta, Bersan Duran
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Dk. 83 Awaziem), Rayyan Baniya, Adil Demirbağ, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk 76 Andzouana), Toth, Gonçalves (Dk. 67 Dompe), Muleka (Dk. 82 Mustafa Muhammed)
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan (Dk. 58 Cabral), Salah, Muçi (Dk. 67 Dju), Aral Şimşir (Dk. 67 Saviolo), Onuachu
Gol: Dk. 2 Toth (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Deniz Türüç, Dk. 85 Melih İbrahimoğlu, Dk. 89 Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 58 Aral Şimşir, Dk. 59 Mustafa Eskihellaç, Dk. 83 Onana (Trabzonspor)
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Rajmund Toth kaydetti.
Bu sonuçla Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ikinci maçta ilk mağlubiyetini yaşadı ve 7 puanda kaldı.
KONYASPOR'DAN TRABZONSPOR'A KARŞI SERİ
Trabzonspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanan Konyaspor, bu rekabet tarihinde ilk kez üst üste üç iç saha galibiyeti aldı.
İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 3'e yükseltti.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Konyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada yeşil beyazlılar golü buldu. Orta sahada topla buluşan Muleka, ceza sahasında Gonçalves ile buluşturdu. Bu oyuncunun pasında penaltı noktası önünde Toth'un yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
3. dakikada Muleka'nın sağ kanattan ara pasına hareketlenen Gonçalves'in ceza sahası içinde orta şut karışımında, top direkten döndü.
23. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top az farkla auta çıktı.
28. dakikada hızla yarı sahasında çıkan yeşil beyazlılarda Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Onana, topu güçlükle çıkardı. Topu önünde bulan Melih İbrahimoğlu'nun pasında Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Onana kornere çeldi.
40. dakikada Aral Şimşir'in sol çaprazdan ortasında arka kale direği önünde Salah'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Pina'nın yerden pasında penaltı noktasına yakın yerde Salah'ın şutunda top üstten auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Muçi'nin ullandığı korner atışında ceza sahası içinde yükselen Fabinho'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Aral Şimşir'in sert şutunda top, üstten auta çıktı.
76. dakikada Cabral'ın sol kanattan uzaktan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
81. dakikada Fabinho'nun uzaktan sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Anıl Usta, Bersan Duran
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Dk. 83 Awaziem), Rayyan Baniya, Adil Demirbağ, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk 76 Andzouana), Toth, Gonçalves (Dk. 67 Dompe), Muleka (Dk. 82 Mustafa Muhammed)
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan (Dk. 58 Cabral), Salah, Muçi (Dk. 67 Dju), Aral Şimşir (Dk. 67 Saviolo), Onuachu
Gol: Dk. 2 Toth (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Deniz Türüç, Dk. 85 Melih İbrahimoğlu, Dk. 89 Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 58 Aral Şimşir, Dk. 59 Mustafa Eskihellaç, Dk. 83 Onana (Trabzonspor)