Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Corendon Alanyaspor'un golleri 63. dakikada Paulo Fernandes ve 75. dakikada Gaius Makouta'dan geldi. Göztepe'nin gollerini 28. dakikada Rhaldney ve 73. dakikada penaltıdan Juan kaydetti.
Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 8 yaptı. Göztepe 2 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Corendon Alanayspor deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Göztepe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Duarte'nin ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Fatih Aksoy'un şutu direğe çarpıp auta çıktı.
17. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Hadergjonaj ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Omar Ben Ali'nin kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
28. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Antunes'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Rhaldney'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmasının ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN...
Corendon Alanyaspor'un golleri 63. dakikada Paulo Fernandes ve 75. dakikada Gaius Makouta'dan geldi. Göztepe'nin gollerini 28. dakikada Rhaldney ve 73. dakikada penaltıdan Juan kaydetti.
Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 8 yaptı. Göztepe 2 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Corendon Alanayspor deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Göztepe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Duarte'nin ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Fatih Aksoy'un şutu direğe çarpıp auta çıktı.
17. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Hadergjonaj ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Omar Ben Ali'nin kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
28. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Antunes'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Rhaldney'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmasının ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN...