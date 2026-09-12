12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-0
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
2-2
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-2
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
4-0
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-1
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-0
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
0-023'
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
1-1
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-021'
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-2
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
0-138'
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
0-038'
12 Eylül
Le Havre-Angers
0-038'
12 Eylül
Lorient-Toulouse
1-038'
12 Eylül
Paris FC-Lyon
0-038'

Alanyaspor ve Göztepe 4 gollü maçta yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'un Göztepe'yi konuk ettiği maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2026 22:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Alanyaspor ve Göztepe 4 gollü maçta yenişemedi
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Corendon Alanyaspor'un golleri 63. dakikada Paulo Fernandes ve 75. dakikada Gaius Makouta'dan geldi. Göztepe'nin gollerini 28. dakikada Rhaldney ve 73. dakikada penaltıdan Juan kaydetti.

Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 8 yaptı. Göztepe 2 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Corendon Alanayspor deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Göztepe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Duarte'nin ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Fatih Aksoy'un şutu direğe çarpıp auta çıktı.

17. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Hadergjonaj ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Omar Ben Ali'nin kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Antunes'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Rhaldney'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmasının ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

BİRAZDAN...

 
 

 

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