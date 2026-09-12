12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-0
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
2-2
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-2
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
4-0
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-1
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-0
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
0-2
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
1-1
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
4-1
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-2
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
1-2
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
1-0
12 Eylül
Le Havre-Angers
0-0
12 Eylül
Lorient-Toulouse
2-2
12 Eylül
Paris FC-Lyon
0-0

Sidny Lopes Cabral: "Daha güçlü döneceğiz"

Trabzonspor'da Sidny Lopes Cabral, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 23:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Sidny Lopes Cabral: 'Daha güçlü döneceğiz'
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Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadele sonrası bordo mavili ekipte Sidny Lopes Cabral, Konyaspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Cabral, "Bugün ilk dakikalarda eksik olan şey, belki maça biraz geç başladık, Belki biraz dikkatsiz başladık. Böyle başlamamalıydık ama önümüzdeki maçların çok daha iyi olacağından eminim. Çok daha güçlü döneceğimizden, çok daha iyi olacağımızdan eminim ben." dedi.

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