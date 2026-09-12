Sidny Lopes Cabral: 'Daha güçlü döneceğiz'

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadele sonrası bordo mavili ekipte Sidny Lopes Cabral, Konyaspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Cabral, "Bugün ilk dakikalarda eksik olan şey, belki maça biraz geç başladık, Belki biraz dikkatsiz başladık. Böyle başlamamalıydık ama önümüzdeki maçların çok daha iyi olacağından eminim. Çok daha güçlü döneceğimizden, çok daha iyi olacağımızdan eminim ben." dedi.
"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Cabral, "Bugün ilk dakikalarda eksik olan şey, belki maça biraz geç başladık, Belki biraz dikkatsiz başladık. Böyle başlamamalıydık ama önümüzdeki maçların çok daha iyi olacağından eminim. Çok daha güçlü döneceğimizden, çok daha iyi olacağımızdan eminim ben." dedi.