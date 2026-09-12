Bodrum FK siftahı dört golle yaptı! Batman Petrolspor'un serisi bitti

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bodrum FK, 4-0'lık farklı bir skorla kazandı.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Vincent Aboubakar, 45+3. dakikada Fernando, 48. dakikada Ege Bilsel ve 65. dakikada bir kez daha Fernando kaydetti.
Bodrum FK ile Batman Petrolspor, arasında oynanan karşılaşmayı teknik direktör Fatih Terim de izledi.
Bu sonuçla Bodrum FK, ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 7'ye yükseltti. Batman Petrolspor ise sezonun ilk mağlubiyetini yaşayarak 16 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Batman Petrolspor, sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Bodrum FK ise Pendikspor deplasmanına gidecek.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Ali Vardar, Oğuzhan Yazır
Bodrum FK: Sousa, Ali Şahin Yılmaz, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Moreira (Dk. 62 Mustafa Erdilman), Ege Bilsel (Dk. 74 Kenan Fakılı), Loshaj (Dk. 62 Ege Arslan), Yusuf Sertkaya, Emre Kaplan (Dk. 74 Furkan Apaydın), Fernando, Aboubakar (Dk. 88 Kerem Kayaarası)
Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı (Dk. 46 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mert, Doria, Ömürcan Artan (Dk. 90 Mücahit Albayrak), Jin-Ho, Pedrinho (Dk. 46 Cordova), Cissokho, Benny, Biron (Dk. 59 Gökhan Altıparmak), Polat Yaldır (Dk. 90 David)
Sarı kartlar: Dk. 51 Moreira, Dk. 55 Emre Kaplan, Dk. 60 Berşan Yavuzay, Dk. 82 Sousa (Bodrum FK)
Goller: Dk. 32 Aboubakar, Dk. 45+3 Fernando, Dk. 48 Ege Bilsel, Dk. 65 Fernando (Bodrum FK)
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Vincent Aboubakar, 45+3. dakikada Fernando, 48. dakikada Ege Bilsel ve 65. dakikada bir kez daha Fernando kaydetti.
Bodrum FK ile Batman Petrolspor, arasında oynanan karşılaşmayı teknik direktör Fatih Terim de izledi.
Bu sonuçla Bodrum FK, ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 7'ye yükseltti. Batman Petrolspor ise sezonun ilk mağlubiyetini yaşayarak 16 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Batman Petrolspor, sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Bodrum FK ise Pendikspor deplasmanına gidecek.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Ali Vardar, Oğuzhan Yazır
Bodrum FK: Sousa, Ali Şahin Yılmaz, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Moreira (Dk. 62 Mustafa Erdilman), Ege Bilsel (Dk. 74 Kenan Fakılı), Loshaj (Dk. 62 Ege Arslan), Yusuf Sertkaya, Emre Kaplan (Dk. 74 Furkan Apaydın), Fernando, Aboubakar (Dk. 88 Kerem Kayaarası)
Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı (Dk. 46 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mert, Doria, Ömürcan Artan (Dk. 90 Mücahit Albayrak), Jin-Ho, Pedrinho (Dk. 46 Cordova), Cissokho, Benny, Biron (Dk. 59 Gökhan Altıparmak), Polat Yaldır (Dk. 90 David)
Sarı kartlar: Dk. 51 Moreira, Dk. 55 Emre Kaplan, Dk. 60 Berşan Yavuzay, Dk. 82 Sousa (Bodrum FK)
Goller: Dk. 32 Aboubakar, Dk. 45+3 Fernando, Dk. 48 Ege Bilsel, Dk. 65 Fernando (Bodrum FK)