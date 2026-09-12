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Bodrum FK-Batman Petrolspor
4-0
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Augsburg-Leverkusen
2-2
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B. Dortmund-Paderborn
3-0
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Freiburg-Mönchengladbach
5-0
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Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
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1-3
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FC Köln-Werder Bremen
1-1
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Bournemouth-Brentford
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Aston Villa-N. Forest
1-2
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Chelsea-Hull City
2-2
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C.Palace-Ipswich Town
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Liverpool-Fulham
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Tottenham-Everton
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Osasuna-Espanyol
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Bodrum FK siftahı dört golle yaptı! Batman Petrolspor'un serisi bitti

Trendyol 1.Lig'in 7. hafta maçında Bodrum FK, sahasında Batman Petrolspor'u 4-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 22:04 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2026 22:08
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Bodrum FK siftahı dört golle yaptı! Batman Petrolspor'un serisi bitti
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bodrum FK, 4-0'lık farklı bir skorla kazandı.

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Vincent Aboubakar, 45+3. dakikada Fernando, 48. dakikada Ege Bilsel ve 65. dakikada bir kez daha Fernando kaydetti.

Bodrum FK ile Batman Petrolspor, arasında oynanan karşılaşmayı teknik direktör Fatih Terim de izledi.



Bu sonuçla Bodrum FK, ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 7'ye yükseltti. Batman Petrolspor ise sezonun ilk mağlubiyetini yaşayarak 16 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Batman Petrolspor, sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Bodrum FK ise Pendikspor deplasmanına gidecek.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Ali Vardar, Oğuzhan Yazır

Bodrum FK: Sousa, Ali Şahin Yılmaz, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Moreira (Dk. 62 Mustafa Erdilman), Ege Bilsel (Dk. 74 Kenan Fakılı), Loshaj (Dk. 62 Ege Arslan), Yusuf Sertkaya, Emre Kaplan (Dk. 74 Furkan Apaydın), Fernando, Aboubakar (Dk. 88 Kerem Kayaarası)

Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı (Dk. 46 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mert, Doria, Ömürcan Artan (Dk. 90 Mücahit Albayrak), Jin-Ho, Pedrinho (Dk. 46 Cordova), Cissokho, Benny, Biron (Dk. 59 Gökhan Altıparmak), Polat Yaldır (Dk. 90 David)

Sarı kartlar: Dk. 51 Moreira, Dk. 55 Emre Kaplan, Dk. 60 Berşan Yavuzay, Dk. 82 Sousa (Bodrum FK)

Goller: Dk. 32 Aboubakar, Dk. 45+3 Fernando, Dk. 48 Ege Bilsel, Dk. 65 Fernando (Bodrum FK)

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