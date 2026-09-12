12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-0
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
2-2
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-2
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
4-0
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-1
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-0
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
0-2
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
1-1
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
4-1
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-2
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
1-2
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
1-0
12 Eylül
Le Havre-Angers
0-0
12 Eylül
Lorient-Toulouse
2-2
12 Eylül
Paris FC-Lyon
0-0

Adil Demirbağ: "Sözlerimi yere düşürmediler!"

Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 22:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Adil Demirbağ: 'Sözlerimi yere düşürmediler!'
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Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tribünleri dolduran yeşil-beyazlı taraftarlara teşekkür eden Adil Demirbağ, "Hafta içinde, maçtan önce bir video yayımlamış ve taraftarlarımızı stadyumumuza davet etmiştik. Zaten genellikle tribünlerimizin büyük bölümü doluyor ancak bu kez ailemizin bir bütün olarak görünmesini istemiştik. Bugün Türkiye'ye ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gösterdiğimiz için taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

"SÖZLERİMİ YERE DÜŞÜRMEDİLER"

Maç başlamadan önce takım arkadaşlarına yaptığı konuşmayı da aktaran Konyaspor kaptanı, kendilerine yönelik eleştirilerin motivasyon sağladığını belirtti.

Demirbağ, "Bize, 'Kazanmayı bırakın artık, iyi futbol oynayın yeter.' denildiğini söyledim. Bunun benim çok zoruma gittiğini ifade ettim. Burada hem iyi futbol oynayacağımızı hem iyi mücadele edeceğimizi hem de kazanacağımızı takım arkadaşlarıma söyledim. Onlara tekrar teşekkür ediyorum; sözlerimi yere düşürmediler." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAMIZDAKİ EN BÜYÜK ETKEN..."

Trabzonspor karşısındaki galibiyetin temelinde takım halinde verdikleri mücadelenin bulunduğunu söyleyen Adil Demirbağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hafta içinde birbirimize aşıladığımız en önemli şey, çok iyi mücadele etmemiz gerektiğiydi. Türkiye Ligi'nde elbette maçlara hazırlanıyor, organize ataklar üzerine çalışıyor ve rakibinizin açıklarını analiz ederek buna göre planlar yapıyorsunuz. Ancak bugün kazanmamızdaki en büyük etken, hep birlikte ortaya koyduğumuz mücadeleydi. Zaman zaman siz de görmüşsünüzdür; Muleka, hatta sonradan oyuna giren Mustafa Muhammed bile savunmanın içine girip kafayla top uzaklaştırdı. Bizim ihtiyacımız olan cesaret ve mücadele buydu."

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