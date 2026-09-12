12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-0
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
2-2
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-2
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
4-0
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-1
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-0
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
0-2
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
1-1
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
4-1
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-2
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
1-2
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
1-0
12 Eylül
Le Havre-Angers
0-0
12 Eylül
Lorient-Toulouse
2-2
12 Eylül
Paris FC-Lyon
0-0

İlhan Palut: "Ortaya koyduğumuz oyundan memnunum"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor galibiyetinin ardından takımının ortaya koyduğu performanstan son derece memnun olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 22:50 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2026 23:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İlhan Palut: 'Ortaya koyduğumuz oyundan memnunum'
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, her maçta büyük mücadele verip savaşmaları gerektiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige kötü başladıklarını dile getirdi.

Karşılaşmada takımın mücadelesinden memnun olduğunu anlatan Palut, "Gol, çok erken geldi. Gerçekten güzel bir goldü. İlk yarı sonuna kadar aslında farkı arttırabilecek pozisyonlar yakaladık. Trabzonspor'un herhalde bir tane Salah'ın yukarı vurduğu top vardı. Onun dışında bizim adımıza daha agresif geçen bir ilk yarıydı." diye konuştu.

Palut, oyuncularının sonuna kadar mücadele ettiğini ve karakter koyduğunu kaydederek "Oyuncularımı kutluyorum. Ligin başlangıç periyodunda taraftarımızı gerçekten üzdük. Şimdi rahatlattık mı, hayır ama onlara da bu negatif tabloya rağmen gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Sonuçları bilemiyorum ama her maç en azından bu kadar mücadele edip savaşmalıyız. Mümkün olan en kısa sürede düzlüğe çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

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