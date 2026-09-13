Mourinho'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Muazzam!'

"Arda Güler gerçekten çok, çok iyi. Muazzam bir kalitesi var, çok fazla pozisyon üretiyor. Bu gece takımı toparlayıp dengeyi sağladı ve inanılmaz bir etki yarattı."

İspanya Ligi 5. haftasında Real Madrid'in sahasında karşılaştığı Rayo Vallecano'yu 4-1 yendiği maç sonrası Teknik Direktör Jose Mourinho, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcudan övgüyle bahseden Portekizli teknik adam,ifadelerini kullandı.Öte yandan karşılaşmanın 72. dakikasında Yan Diomande'nin yerine oyuna giren Arda Güler, Kylian Mbappe'nin attığı son golde asisti yapan isim oldu.Bu sezon İspanyol deviyle 5 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki milli yıldız 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.