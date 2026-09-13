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Mourinho'dan Arda Güler'e büyük övgü: "Muazzam!"

Real Madrid'in sahasında Rayo Vallecano'yu yendiği maç sonrası Teknik Direktör Jose Mourinho, Arda Güler hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 01:05
Haber: Sporx.com
Mourinho'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Muazzam!'
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İspanya Ligi 5. haftasında Real Madrid'in sahasında karşılaştığı Rayo Vallecano'yu 4-1 yendiği maç sonrası Teknik Direktör Jose Mourinho, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "MUAZZAM BİR KALİTESİ VAR"

Milli futbolcudan övgüyle bahseden Portekizli teknik adam, "Arda Güler gerçekten çok, çok iyi. Muazzam bir kalitesi var, çok fazla pozisyon üretiyor. Bu gece takımı toparlayıp dengeyi sağladı ve inanılmaz bir etki yarattı." ifadelerini kullandı.

MBAPPE'YE ASİST

Öte yandan karşılaşmanın 72. dakikasında Yan Diomande'nin yerine oyuna giren Arda Güler, Kylian Mbappe'nin attığı son golde asisti yapan isim oldu. 

1 GOL 2 ASİST

Bu sezon İspanyol deviyle 5 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki milli yıldız 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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