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Arda Güler'den göz kamaştıran performans!

Arda Güler, Rayo Vallecano karşısında yaptığı asist ve etkili oyunuyla Real Madrid'in 4-1'lik galibiyetinde öne çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 00:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Güler'den göz kamaştıran performans!
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İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ederken Arda Güler, oyuna sonradan dahil olmasına rağmen performansıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 72.DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu, mücadelenin 72. dakikasında oyuna dahil oldu. Arda, kısa sürede hücumdaki etkinliğini ortaya koyarak takımının oyununa hareketlilik kattı.

5 KİLİT PAS, 5 ORTA

31 kez topla buluşan Arda Güler, karşılaşma boyunca 5 kilit pas verirken 5 kez de orta yaptı. Milli futbolcu, etkili oyununu Mbappe'ye yaptığı asistle tamamladı. 

BU SEZON 3 SKOR KATKISI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncu, özellikle son maçlarda ortaya koyduğu katkıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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