Arda Güler'den göz kamaştıran performans!

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu, mücadelenin 72. dakikasında oyuna dahil oldu. Arda, kısa sürede hücumdaki etkinliğini ortaya koyarak takımının oyununa hareketlilik kattı.
5 KİLİT PAS, 5 ORTA
Arda Güler, 72. dakikada oyuna dahil oldu! 🤩 pic.twitter.com/m7mgYVDhOt https://t.co/50IoUpKGrB
— Sporx (@sporx) September 12, 2026
31 kez topla buluşan Arda Güler, karşılaşma boyunca 5 kilit pas verirken 5 kez de orta yaptı. Milli futbolcu, etkili oyununu Mbappe'ye yaptığı asistle tamamladı.
Arda Güler'in ortasında Dumfries'in kafa vuruşunu Audero kurtardı! 👀 pic.twitter.com/yM3wQMZAqi https://t.co/fgUVUrKIyu
— Sporx (@sporx) September 12, 2026
BU SEZON 3 SKOR KATKISI
Arda Güler'in harika pasında Mbappe'nin şutunu Audero çıkardı! 🧤 pic.twitter.com/cUFyNAUHNU https://t.co/UNDyhxncm7
— Sporx (@sporx) September 12, 2026
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncu, özellikle son maçlarda ortaya koyduğu katkıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
🇹🇷😍DELİ ÇOCUK!
Arda Güler, uzaklardan denedi! 😬 pic.twitter.com/ilelAkSfiX https://t.co/uWRzOFtxIJ
— Sporx (@sporx) September 12, 2026
🇹🇷💎SONUNDA YAPTI YAPACAĞINI!
Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe skoru 4-1'e getirdi! 🔥 pic.twitter.com/qG1938KuHj https://t.co/AWmTZSgu7V
— Sporx (@sporx) September 12, 2026