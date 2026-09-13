1. Lig'de Mesut Özil sürprizi

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sürpriz bir isim de tribünden takip etti.
MESUT ÖZİL TRİBÜNDEYDİ
Eski futbolcu Mesut Özil, Ümraniyespor-Antalyaspor karşılaşmasını tribünden izledi.
Mücadele, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MESUT ÖZİL TRİBÜNDEYDİ
Eski futbolcu Mesut Özil, Ümraniyespor-Antalyaspor karşılaşmasını tribünden izledi.
Mücadele, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.