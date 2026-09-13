Real Madrid'den Courtois kararı

Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren Real Madrid, takımın deneyimli kalecisi Thibaut Courtois ile de yola devam etmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

İspanyol basınından AS'ın haberine göre Madrid ekibi, 2027 yılında sona erecek olan Belçikalı file bekçisinin sözleşmesini bir yıl daha uzatarak 2028'e kadar geçerli hale getirecek.





COURTOIS İÇİN İSTİSNA YAPILACAK





Real Madrid yönetiminin, ilerleyen yaştaki oyuncular için uyguladığı değerlendirme sürecini Courtois konusunda farklı şekilde ele alacağı aktarıldı. Kulübün, 34 yaşındaki kalecinin performansından duyduğu memnuniyet nedeniyle sözleşme uzatma kararı aldığı belirtildi.





DİĞER TEKLİFLERİ REDDETTİ





Öte yandan Courtois'nın kendisine ulaşan daha yüksek maaşlı transfer tekliflerine rağmen tercihini Real Madrid'de kalmaktan yana kullandığı ifade edildi.





2018'DE REAL MADRİD'E GELDİ



Futbol kariyerine Genk altyapısında başlayan Thibaut Courtois, ardından Chelsea ve kiralık olarak Atletico Madrid formalarını giydi. Belçikalı kaleci, 2018 yılında Real Madrid'e transfer olarak İspanyol devinin kadrosuna katıldı.



