Beşiktaş Italiano yönetiminde Avrupa'da dikkat çekiyor

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde hem aldığı sonuçlar hem de ortaya koyduğu istatistiklerle dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarıyla birlikte çıktığı 11 resmi karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çorum FK ve deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşmalarının ardından Erzurumspor'u da mağlup eden Kartal, 3'te 3 yaparak yükselişini sürdürdü. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasını 12 puanla tamamladı.
AVRUPA'DA SAVUNMASIYLA ÖNE ÇIKTI
Beşiktaş, bu sezon oynadığı 11 resmi karşılaşmada rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 5 gol gördü.
Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 karşılaşmaya çıkan 73 takım arasında kalesine en az isabetli şut gönderilen ikinci ekip oldu. Benfica'nın kalesine 8 isabetli şut gelirken, Beşiktaş'ın kalesine 9 isabetli şut gönderildi. Bu şutların 4'ü golle sonuçlandı.
RAKİPLERİ 0.7 GOL BEKLENTİSİNİN ALTINDA TUTTU
Beşiktaş, bu sezon çıktığı 5 Süper Lig karşılaşmasının tamamında rakiplerini 0.7 gol beklentisinin altında tuttu.
Siyah-beyazlılara karşı Çorum FK 0.67, Alanyaspor 0.54, Fenerbahçe 0.49, Erzurumspor 0.41 ve Eyüpspor 0.09 gol beklentisiyle oynadı.
İÇ SAHADA 6'DA 6
Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde iç sahada aldığı sonuçlarla da öne çıktı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de Tüpraş Stadı'nda oynadığı 6 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.
Kartal sırasıyla Midjtylland'ı 1-0, Hradec Kralove'yi 1-0, Eyüpspor'u 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, Çorum FK'yı 6-2 ve Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş bu 6 karşılaşmada 15 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü ve 5 maçı gol yemeden tamamladı.
Siyah-beyazlılar böylece 26 yıl sonra iç sahada 6'da 6 yaptı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı üçer karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı.
AVRUPA'DA SAVUNMASIYLA ÖNE ÇIKTI
Beşiktaş, bu sezon oynadığı 11 resmi karşılaşmada rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 5 gol gördü.
Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 karşılaşmaya çıkan 73 takım arasında kalesine en az isabetli şut gönderilen ikinci ekip oldu. Benfica'nın kalesine 8 isabetli şut gelirken, Beşiktaş'ın kalesine 9 isabetli şut gönderildi. Bu şutların 4'ü golle sonuçlandı.
RAKİPLERİ 0.7 GOL BEKLENTİSİNİN ALTINDA TUTTU
Beşiktaş, bu sezon çıktığı 5 Süper Lig karşılaşmasının tamamında rakiplerini 0.7 gol beklentisinin altında tuttu.
Siyah-beyazlılara karşı Çorum FK 0.67, Alanyaspor 0.54, Fenerbahçe 0.49, Erzurumspor 0.41 ve Eyüpspor 0.09 gol beklentisiyle oynadı.
İÇ SAHADA 6'DA 6
Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde iç sahada aldığı sonuçlarla da öne çıktı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de Tüpraş Stadı'nda oynadığı 6 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.
Kartal sırasıyla Midjtylland'ı 1-0, Hradec Kralove'yi 1-0, Eyüpspor'u 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, Çorum FK'yı 6-2 ve Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş bu 6 karşılaşmada 15 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü ve 5 maçı gol yemeden tamamladı.
Siyah-beyazlılar böylece 26 yıl sonra iç sahada 6'da 6 yaptı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı üçer karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı.