Beşiktaş Italiano yönetiminde Avrupa'da dikkat çekiyor

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
17:00
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
17:00
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
17:00
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
20:00
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
16:30
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
18:30
13 Eylül
Coventry City-Brighton
16:00
13 Eylül
M. United-M.City
18:30
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
15:00
13 Eylül
Levante-Barcelona
17:15
13 Eylül
Getafe-Deportivo
19:30
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
22:00
13 Eylül
Lecce-Monza
16:00
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
19:00
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
21:45
13 Eylül
Lille-Troyes
16:00
13 Eylül
Le Mans-Lens
18:15
13 Eylül
Brest-PSG
21:45
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
0-166'
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
15:30
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
17:45
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
21:00
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
0-08'
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-09'
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
0-08'
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
0-08'
13 Eylül
Genk-Gent
17:00
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
19:30
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
20:15
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
15:30
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
15:30
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
18:00
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
15:00
13 Eylül
Lausanne-Servette
17:30
13 Eylül
FC Luzern-Basel
17:30
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
20:00
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
0-07'
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
17:00
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
19:30
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-039'
13 Eylül
Avellino-Palermo
18:15
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
18:15
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
17:45
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-075'
13 Eylül
Chaves-Feirense
16:00
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
17:30
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
15:30
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
16:00
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
16:00
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
16:00
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
16:00
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
16:30
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
16:30
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
16:30
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
16:30
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
18:00
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
19:00
13 Eylül
52 Orduspor-1461 Trabzon
19:00
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
19:00
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
15:00
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
15:00
13 Eylül
Randers FC-OB
17:00
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
15:30
13 Eylül
Start-Brann
18:00
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
18:00
13 Eylül
KFUM-Aalesund
18:00
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
20:15

Beşiktaş Italiano yönetiminde Avrupa'da dikkat çekiyor

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde çıktığı 11 resmi maçta 9 galibiyet alırken 20 gol atıp yalnızca 5 gol yedi. Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın 10 büyük liginde kalesine en az isabetli şut gönderilen ikinci takım olurken, Süper Lig'deki 5 rakibini de 0.7 gol beklentisinin altında tuttu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 13:16
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Italiano yönetiminde Avrupa'da dikkat çekiyor
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Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde hem aldığı sonuçlar hem de ortaya koyduğu istatistiklerle dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarıyla birlikte çıktığı 11 resmi karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çorum FK ve deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşmalarının ardından Erzurumspor'u da mağlup eden Kartal, 3'te 3 yaparak yükselişini sürdürdü. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasını 12 puanla tamamladı.

AVRUPA'DA SAVUNMASIYLA ÖNE ÇIKTI

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 11 resmi karşılaşmada rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 5 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 karşılaşmaya çıkan 73 takım arasında kalesine en az isabetli şut gönderilen ikinci ekip oldu. Benfica'nın kalesine 8 isabetli şut gelirken, Beşiktaş'ın kalesine 9 isabetli şut gönderildi. Bu şutların 4'ü golle sonuçlandı.

RAKİPLERİ 0.7 GOL BEKLENTİSİNİN ALTINDA TUTTU

Beşiktaş, bu sezon çıktığı 5 Süper Lig karşılaşmasının tamamında rakiplerini 0.7 gol beklentisinin altında tuttu.

Siyah-beyazlılara karşı Çorum FK 0.67, Alanyaspor 0.54, Fenerbahçe 0.49, Erzurumspor 0.41 ve Eyüpspor 0.09 gol beklentisiyle oynadı.

İÇ SAHADA 6'DA 6

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde iç sahada aldığı sonuçlarla da öne çıktı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de Tüpraş Stadı'nda oynadığı 6 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Kartal sırasıyla Midjtylland'ı 1-0, Hradec Kralove'yi 1-0, Eyüpspor'u 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, Çorum FK'yı 6-2 ve Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş bu 6 karşılaşmada 15 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü ve 5 maçı gol yemeden tamamladı.

Siyah-beyazlılar böylece 26 yıl sonra iç sahada 6'da 6 yaptı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı üçer karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı.

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