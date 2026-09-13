Haber Tarihi: 13 Eylül 2026 11:20 -
Güncelleme Tarihi:
13 Eylül 2026 11:20
Katılımevim battı mı? İş çevresi 'kaçışı' konuşuyor
Katılımevim'in çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, tekneyle yurt dışına kaçtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile Pusula Holding'in ve Katılımevim'in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Cuma günü Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile portföyünde Katılımevim'in çoğunluk hisselerini de bulunduran ve milyarlarca liralık varlığı yöneten Pusula Finans Holding'in Tera grubuna satışı için taraflar arasında anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.
Anlaşmanın sonuçlanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurulu'nun onayı beklenirken, dün akşam saatlerinde sürpriz bir gelişme yaşandı.YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAÇTI, PATRONA YASAK GETİRİLDİPusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın cep telefonunu ofisinde bırakarak Marmaris'ten bir tekne ile yurt dışına kaçtığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile Pusula Holding'in ve Katılımevim'in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.Savcılık tarafından yapılan belirlemelerde Turhan'ın kısa süre önce Yunanistan'da oturum izni ve malikane aldığı, Dubai'de gayrimenkuller satın aldığı öğrenildi.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.