Kadrosunu büyük yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, geçen sezonun aynı dönemine göre çok daha başarılı sonuçlara imza attı. Siyah-beyazlılar, 2026-27 sezonunda çıktığı ilk 11 resmi maçta 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken hiç beraberlik yaşamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, geçen sezon Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde oynadığı 6 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet almış, 1 kez berabere kalmış ve 3 kez mağlup olarak ağustos ayında Avrupa'ya veda etmişti.
Bu sezon ise Avrupa Ligi ön elemelerinde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanan siyah-beyazlılar, sadece 1 mağlubiyet yaşadı ve Avrupa Ligi'ne katılım sağladı.
LİGDE DE FARKLI TABLO
Beşiktaş, 2025-26 sezonunda Süper Lig'deki ilk 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı. Siyah-beyazlılar bu sezon ise ilk 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek zirve yarışındaki iddiasını gösterdi.
11 MAÇTA 9 GALİBİYET
Siyah-beyazlılar, 2025-26 sezonunda oynadığı ilk 11 resmi maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşamıştı. 2026-27 sezonunda ise aynı maç sayısında 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
MİLLİ ARAYA KADAR YENİ HEDEF
Milli araya kadar önünde iki karşılaşma bulunan İtaliano'nun ekibi, bu süreci kayıpsız geçmeyi hedefliyor.
Bu sezon ise Avrupa Ligi ön elemelerinde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanan siyah-beyazlılar, sadece 1 mağlubiyet yaşadı ve Avrupa Ligi'ne katılım sağladı.
LİGDE DE FARKLI TABLO
Beşiktaş, 2025-26 sezonunda Süper Lig'deki ilk 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı. Siyah-beyazlılar bu sezon ise ilk 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek zirve yarışındaki iddiasını gösterdi.
11 MAÇTA 9 GALİBİYET
Siyah-beyazlılar, 2025-26 sezonunda oynadığı ilk 11 resmi maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşamıştı. 2026-27 sezonunda ise aynı maç sayısında 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
MİLLİ ARAYA KADAR YENİ HEDEF
Milli araya kadar önünde iki karşılaşma bulunan İtaliano'nun ekibi, bu süreci kayıpsız geçmeyi hedefliyor.