Livan Burcu'dan Fenerbahçe ve Milli Takım itirafı

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
0-011'
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
0-010'
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
1-010'
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
20:00
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
2-041'
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
18:30
13 Eylül
Coventry City-Brighton
0-253'
13 Eylül
M. United-M.City
18:30
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
1-1
13 Eylül
Levante-Barcelona
17:15
13 Eylül
Getafe-Deportivo
19:30
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
22:00
13 Eylül
Lecce-Monza
3-147'
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
19:00
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
21:45
13 Eylül
Lille-Troyes
1-051'
13 Eylül
Le Mans-Lens
18:15
13 Eylül
Brest-PSG
21:45
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
1-2
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
0-081'
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
17:45
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
21:00
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
1-0
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-3
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
1-3
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
3-1
13 Eylül
Genk-Gent
0-19'
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
19:30
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
20:15
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
1-281'
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
1-284'
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
18:00
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
2-1
13 Eylül
Lausanne-Servette
17:30
13 Eylül
FC Luzern-Basel
17:30
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
20:00
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
3-2
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
0-07'
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
19:30
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-1
13 Eylül
Avellino-Palermo
18:15
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
18:15
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
17:45
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-0
13 Eylül
Chaves-Feirense
0-047'
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
17:30
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
15:30
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
16:00
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
16:00
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
16:00
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
16:00
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
16:30
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
16:30
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
16:30
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
16:30
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
18:00
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
19:00
13 Eylül
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19:00
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
19:00
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
1-1
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
1-1
13 Eylül
Randers FC-OB
0-011'
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
6-182'
13 Eylül
Start-Brann
18:00
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
18:00
13 Eylül
KFUM-Aalesund
18:00
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
20:15

Livan Burcu'dan Fenerbahçe ve Milli Takım itirafı

Union Berlin forması giyen Türk asıllı 21 yaşındaki sol kanat Livan Burcu; geleceği ve Milli Takım hayali hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 14:44
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Livan Burcu'dan Fenerbahçe ve Milli Takım itirafı
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Türk futbolcu Livan Burcu, en büyük hedefinin A Milli Futbol Takımı'nın formasını giymek olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kariyerini Almanya'da sürdüren 21 yaşındaki futbolcu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bundesliga'nın dünyanın en üst düzey liglerinden biri olduğunu belirten Livan Burcu, "Bundesliga gerçekten çok zor bir lig. Dünyanın en üst düzey liglerinden birinde oynama fırsatına sahibim. Benim için burada olmak çok güzel. Burası iyi bir kulüp. Union Berlin'de olduğum için gururlu ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM'DAN DAVET BEKLİYORUM!"

Daha önce Ümit Milli Futbol Takımı forması giyen genç futbolcu, bir sonraki hedefinin A Milli Futbol Takımı'nda yer almak olduğunu dile getirdi.

A Milli Takım'da forma giymeyi çok istediğini aktaran Livan Burcu, "Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum. Türkiye Milli Takımı'nın formasını giymek benim için büyük bir gurur olur. Bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Umarım beni davet ederler. Futbolda hiçbir zaman ne olacağını bilemezsiniz." diye konuştu.



"TÜRK FUTBOLCULARI GÖRMEKTEN..."

Bundesliga'da çok sayıda Türk futbolcunun forma giymesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Livan, Türk oyuncuların Almanya'da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Genç futbolcu, "Türk futbolcular her zaman iyidir. Zaten Bundesliga'da oynamalarının sebeplerinden biri de bu. Bundesliga çok iyi bir lig. Türk kardeşlerimi burada görmekten gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ SEVDİĞİMİ SÖYLEYEBİLİRİM!"

Türkiye'deki futbolu yakından takip ettiğini anlatan Livan Burcu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını izlediğini belirtti.

Süper Lig'i takip etmeyi sevdiğini dile getiren genç futbolcu, önemli transferlerin de Türk futboluna ilgiyi artırdığını ifade etti.

Livan Burcu, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı takip ediyorum. Muhammed Salah ve diğer önemli oyuncuların transferleri de ligi daha ilgi çekici hale getiriyor. Ama birini söylemem gerekirse Fenerbahçe'yi sevdiğimi söyleyebilirim. Bu kulüplerin maçlarını izlemeyi seviyorum. Bu sezon lig oldukça heyecanlı. Kimin şampiyon olacağını göreceğiz." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE OYNAMA SORUSUNA CEVAP

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de forma giyme ihtimaline ilişkin soru üzerine Livan Burcu, şu anda Union Berlin'e odaklandığını dile getirdi.

İlerleyen süreçte Türkiye'de forma giyebileceğini aktaran Livan, "Şu anda buradayım ve tamamen Union Berlin'e odaklanmış durumdayım. Sonrasında neler olacağını göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'deki futbolseverlere selam gönderen Livan, "Türk kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Umarım görüşürüz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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