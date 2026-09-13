Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Müldür'ün geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, 27 yaşındaki sağ bekle devre arasından önce masaya oturarak kontrat yenilemeyi planladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'de 4. sezonunu geçiren Mert Müldür, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından forma şansı bulamamıştı. Milli futbolcu, hafta içinde Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesine ilk 11'de başlayarak yeniden sahaya çıktı.
ROMA MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ
Mert Müldür, Roma karşılaşmasında sergilediği performansla dikkat çekti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcunun geleceği konusunda yönetimin karar aldığı öne sürüldü.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, devre arasından önce Mert Müldür ile görüşerek sözleşmesini yenilemeyi planlıyor.
AZİZ YILDIRIM: "NİYE FAYDALANMIYORUZ?"
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından Mert Müldür hakkında, "Mert Müldür diye bir oyuncu var, niye faydalanmıyoruz? Gerekirse faydalanırız." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe formasıyla 123 karşılaşmaya çıkan Mert Müldür, 5 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.
ROMA MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ
Mert Müldür, Roma karşılaşmasında sergilediği performansla dikkat çekti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcunun geleceği konusunda yönetimin karar aldığı öne sürüldü.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, devre arasından önce Mert Müldür ile görüşerek sözleşmesini yenilemeyi planlıyor.
AZİZ YILDIRIM: "NİYE FAYDALANMIYORUZ?"
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından Mert Müldür hakkında, "Mert Müldür diye bir oyuncu var, niye faydalanmıyoruz? Gerekirse faydalanırız." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe formasıyla 123 karşılaşmaya çıkan Mert Müldür, 5 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.