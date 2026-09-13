Bucaspor 1928'de siftah sevinci

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 2'nci haftasında Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği 1922 Akşehir Spor'u 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını Kaan ve Yağız'ın golleriyle 2-0 önde kapattı. Bucaspor 1928, 80'inci dakikada kalesinde gol görmesine rağmen üstünlüğünü koruyarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
İLK GALİBİYET GELDİ
Sezonun ilk haftasında deplasmanda Balıkesirspor'a 4-1 mağlup olan İzmir temsilcisi, ikinci haftada taraftarı önünde kazanarak galibiyetle tanıştı.
Karşılaşmanın ardından Bucaspor 1928'li futbolcular soyunma odasında galibiyet sevincini yaşadı.
SIRADA KUPA VE LİG VAR
Bucaspor 1928, hafta içinde kupada Gaziemir Spor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler daha sonra ligde Etimesgut Belediyespor deplasmanına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını Kaan ve Yağız'ın golleriyle 2-0 önde kapattı. Bucaspor 1928, 80'inci dakikada kalesinde gol görmesine rağmen üstünlüğünü koruyarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
İLK GALİBİYET GELDİ
Sezonun ilk haftasında deplasmanda Balıkesirspor'a 4-1 mağlup olan İzmir temsilcisi, ikinci haftada taraftarı önünde kazanarak galibiyetle tanıştı.
Karşılaşmanın ardından Bucaspor 1928'li futbolcular soyunma odasında galibiyet sevincini yaşadı.
SIRADA KUPA VE LİG VAR
Bucaspor 1928, hafta içinde kupada Gaziemir Spor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler daha sonra ligde Etimesgut Belediyespor deplasmanına çıkacak.