Trabzonspor evinde başka, deplasmanda başka

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
0-011'
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
0-010'
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
1-010'
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
20:00
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
2-041'
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
18:30
13 Eylül
Coventry City-Brighton
0-253'
13 Eylül
M. United-M.City
18:30
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
1-1
13 Eylül
Levante-Barcelona
17:15
13 Eylül
Getafe-Deportivo
19:30
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
22:00
13 Eylül
Lecce-Monza
3-147'
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
19:00
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
21:45
13 Eylül
Lille-Troyes
1-051'
13 Eylül
Le Mans-Lens
18:15
13 Eylül
Brest-PSG
21:45
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
1-2
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
0-081'
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
17:45
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
21:00
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
1-0
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-3
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
1-3
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
3-1
13 Eylül
Genk-Gent
0-19'
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
19:30
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
20:15
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
1-281'
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
1-284'
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
18:00
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
2-1
13 Eylül
Lausanne-Servette
17:30
13 Eylül
FC Luzern-Basel
17:30
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
20:00
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
3-2
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
0-07'
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
19:30
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-1
13 Eylül
Avellino-Palermo
18:15
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
18:15
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
17:45
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-0
13 Eylül
Chaves-Feirense
0-047'
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
17:30
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
15:30
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
16:00
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
16:00
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
16:00
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
16:00
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
16:30
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
16:30
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
16:30
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
16:30
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
18:00
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
19:00
13 Eylül
52 Orduspor-1461 Trabzon
19:00
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
19:00
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
1-1
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
1-1
13 Eylül
Randers FC-OB
0-011'
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
6-182'
13 Eylül
Start-Brann
18:00
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
18:00
13 Eylül
KFUM-Aalesund
18:00
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
20:15

Trabzonspor evinde başka, deplasmanda başka

Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 3'üncü maçında da galibiyetle tanışamadı. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, sahasında çıktığı 2 maçı da kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 16:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor evinde başka, deplasmanda başka
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Süper Lig'in 2026-27 sezonuna deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak başlayan Trabzonspor, ikinci haftada sahasında İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti.

Üçüncü haftada deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yenerek yeniden çıkışa geçti. Ligin 5'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak 7 puanda kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DEPLASMANDA 3 MAÇTA 1 PUAN

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanırken, deplasmanda aynı başarıyı gösteremedi. Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla dönen bordo-mavililer, Amed Sportif Faaliyetler ve Konyaspor karşılaşmalarını kaybetti. Trabzonspor böylece dış sahada oynadığı 3 maçta 1 puan toplarken, henüz deplasman galibiyeti elde edemedi.

ONUACHU 90 DAKİKAYI ŞUT ÇEKEMEDEN TAMAMLADI

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Konyaspor karşısında 90 dakika sahada kalmasına rağmen şut çekemedi. Onuachu, böylece Süper Lig kariyerinde 90 dakika forma giydiği bir karşılaşmayı şut çekemeden tamamladığı üçüncü maçını oynadı. Nijeryalı futbolcu daha önce Eylül 2025'te Fenerbahçe ve Kasım 2025'te Galatasaray karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalmasına rağmen şut üretememişti.

MAĞLUBİYETTE EN YÜKSEK TOPA SAHİP OLMA ORANI

Trabzonspor, Konyaspor karşısında yüzde 71,4 topla oynarken, bu oran bordo-mavililer adına dikkat çekici bir istatistiği de beraberinde getirdi. Trabzonspor, Opta'nın detaylı Süper Lig verisine sahip olduğu 2014-15 sezonundan bu yana mağlup olduğu karşılaşmalardaki en yüksek topa sahip olma yüzdesine Konyaspor deplasmanında ulaştı. Bordo-mavililer 575 pasın 524'ünde isabet sağlayarak yüzde 91,1 pas isabet oranına ulaşırken, Konyaspor 229 pasın 163'ünde isabet buldu ve yüzde 71,2 pas isabetiyle oynadı.

15 ŞUTUN SADECE 4'Ü KALEYİ BULDU

Trabzonspor, topa sahip olma üstünlüğünü hücum etkinliğine yansıtmakta zorlandı. Bordo-mavililer karşılaşmada 15 şut çekerken, bunların yalnızca 4'ünde kaleyi buldu. Trabzonspor'un 8 şutu dışarı giderken, 3 şutu Konyaspor savunması tarafından engellendi. Konyaspor ise 11 şutunun 5'inde kaleyi buldu. İki takımın da birer şutu direkten döndü.

KONYASPOR DAHA YÜKSEK GOL BEKLENTİSİ ÜRETTİ

Trabzonspor, rakip ceza sahasında 23 kez topla buluşmasına rağmen karşılaşmayı 0,83 beklenen gol değeriyle tamamladı. Konyaspor ise rakip ceza sahasında 16 kez topla buluşmasına karşın 1,01 beklenen gol değeri üretti. Bordo-mavililer karşılaşmada 7, ev sahibi ekip ise 3 korner kullandı.

27 ORTADA 5 İSABET

Trabzonspor, Konyaspor karşısında 27 orta yaparken bunların yalnızca 5'inde isabet sağladı. Konyaspor ise 11 ortanın 5'inde isabet buldu. Bordo-mavililerde Aral Şimşir 6 ortanın 3'ünde isabet sağlayarak bu alanda takımının en etkili oyuncusu olurken, Mohamed Salah 6 ortada 1, Ernest Muçi ise 5 ortada 1 isabet sağladı.

SAVIC PASLARIYLA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da Stefan Savic, 112 pas denemesinin 105'inde isabet sağlayarak karşılaşmanın en fazla başarılı pas yapan oyuncusu oldu. Bordo-mavililerde Nwaiwu 69 pasın 64'ünde, Mustafa Eskihellaç 66 pasın 63'ünde, Fabinho ise 53 pasın 48'inde isabet sağladı.

ARAL ŞİMŞİR ORTALARDA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da Aral Şimşir, yaptığı 6 ortanın 3'ünde isabet sağlayarak karşılaşmanın bu alandaki en başarılı bordo-mavili oyuncusu oldu. Aral ayrıca 2 şut pası üretirken, üçüncü bölgedeki paslarında yüzde 93 isabet oranı yakaladı. Wagner Pina ile Mohamed Salah da 2'şer şut pası verdi.

FABINHO 3 TOP KAPTI

Bordo-mavililerde Fabinho, 5 top kapma girişiminin 3'ünde başarılı olarak takımının bu alandaki en etkili oyuncusu oldu. Nwaiwu ise 2 top kapma girişiminin ikisinde başarılı olurken, 6 sahipsiz top kazanarak Mustafa Eskihellaç ile birlikte Trabzonspor'un bu alandaki lideri oldu.

SAVIC HAVA TOPLARINDA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da Stefan Savic, girdiği 9 hava topu mücadelesinin 6'sını kazanarak bordo-mavililerin bu alandaki en başarılı oyuncusu oldu. Mustafa Eskihellaç ise 6 hava topu mücadelesinin 2'sini kazandı. Konyaspor'da Jackson Muleka 11 hava topu mücadelesinin 7'sinde başarılı olarak karşılaşmanın bu alandaki lideri oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Sonnokta: Trabzonspor'a soğuk duş

Günebakış: Trabzon duvara çarptı

Taka: Yine hüzün çöktü  

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