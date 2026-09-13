Ronaldo'dan 'Jota' tezahüratlarına sert tepki: 'Ömür boyu men edilsinler'

Cristiano Ronaldo, Al Hilal forması giyen Ruben Neves'in hayatını kaybeden yakın arkadaşı Diogo Jota üzerinden hedef alınmasına sert tepki gösterdi. Portekizli yıldız, olayın sorumlusu taraftarların ömür boyu stadyumlardan men edilmesi gerektiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Temmuz 2025'te henüz 28 yaşındayken hayatını kaybeden Diogo Jota ile 25 yaşındaki kardeşi Andre Silva, İspanya'nın Zamora bölgesinde geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitirmişti.
TRİBÜNLERDEN "JOTA" TEZAHÜRATLARI
Olay, Al Hilal'in cumartesi günü deplasmanda Al Taawoun ile karşılaştığı Suudi Arabistan Pro Ligi mücadelesinde yaşandı.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve Al Taawoun Club Stadyumu tribünlerinden çekildiği belirtilen görüntülerde, Ruben Neves'in ev sahibi taraftarlara yakın bir noktadan serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı sırada tribünlerden "Jota, Jota, Jota" seslerinin yükseldiği duyuldu.
"UMARIM GİDİP NAMAZ KILMAZLAR"
29 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının yanından geçerken yaşananlarla ilgili kısa ancak dikkat çekici bir açıklamada bulundu.
Neves, "Yaptıklarından sonra umarım gidip namaz kılmazlar" ifadelerini kullandı.
Portekizli futbolcu olay hakkında başka bir açıklama yapmadı.
RONALDO: "BU ARTIK FUTBOL DEĞİL"
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo da yaşananlara sessiz kalmadı.
Portekiz Milli Takımı'nda Ruben Neves'in takım arkadaşı olan ve Diogo Jota ile de uzun yıllar birlikte forma giyen Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi yönetimine çağrıda bulunarak olayın sorumlularına ağır yaptırım uygulanmasını istedi.
Ronaldo, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Lig yönetimi harekete geçmeli ve bu tür taraftar davranışlarını cezalandırmalı. Bu artık futbol değil ve bazı sınırların olması gerekiyor. Bu şekilde davranan insanların bir daha asla stadyuma girmelerine izin verilmemeli."
The Athletic, yaşanan olayın ardından Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi yönetimi ve Ruben Neves'in temsilcileriyle görüş almak için iletişime geçti.
ARALARINDA ÇOK ÖZEL BİR BAĞ VARDI
Ruben Neves ile Diogo Jota yalnızca takım arkadaşı değil, aynı zamanda çok yakın iki dosttu.
Aralarında sadece dört aylık yaş farkı bulunan ikili, Portekiz'in genç milli takımlarında birlikte forma giydikten sonra Porto'da da takım arkadaşı oldu.
Neves ve Jota'nın yolları Temmuz 2017'de bir kez daha kesişti. O dönem 20 yaşında olan iki futbolcu da Championship'te mücadele eden Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu.
İkili, Wolves formasıyla üç sezon boyunca birlikte mücadele etti. Aileleri de Wolverhampton'ın Compton bölgesinde yaşayan Neves ile Jota, küçük çocuklarının da etkisiyle saha dışında sık sık bir araya geliyordu.
Sahada ise iki Portekizli yıldız, Wolverhampton'ın Premier Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. Aynı dönemde ikisi de Portekiz A Milli Takımı'nın düzenli oyuncuları arasına girdi.
JOTA'YI DÖVMESİYLE YAŞATIYOR
Ruben Neves'in baldırında, Diogo Jota ile birbirlerine sarıldıkları bir anın dövmesi bulunuyor. Neves, bu dövmeyle yakın arkadaşının hatırasını üzerinde taşıyor.
Al Hilal'in yıldız futbolcusu, Jota'nın cenazesinde tabutunu taşıyan isimlerden biri de olmuştu.
Portekiz Milli Takımı'nda 49 kez görev yapan Diogo Jota'nın giydiği 21 numaralı forma da ölümünün ardından Neves'e verildi.
Dönemin Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Ağustos 2025'te alınan bu kararın gerekçesini açıklarken, "Diogo ile çok yakın bir ilişkisi vardı ve onu temsil etmek için ideal kişi" ifadelerini kullanmıştı.
AL HILAL'DEN 6 GOLLÜ GALİBİYET
Sahada ise Al Hilal rakibine büyük üstünlük kurdu.
Simone Inzaghi yönetimindeki Al Hilal, Al Taawoun deplasmanından 6-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı. Eski Arsenal oyuncusu Gabriel Martinelli karşılaşmada hat-trick yaparken, İngiliz yıldız Ollie Watkins de iki kez fileleri havalandırdı.
Al Hilal, sezonun ilk yedi karşılaşmasında topladığı 18 puanla Suudi Arabistan Pro Ligi'nin zirvesinde yer aldı.
Al Taawoun ise 17. sırada kalarak ligin son basamağının yalnızca bir sıra üzerinde bulunuyor.
TRİBÜNLERDEN "JOTA" TEZAHÜRATLARI
Olay, Al Hilal'in cumartesi günü deplasmanda Al Taawoun ile karşılaştığı Suudi Arabistan Pro Ligi mücadelesinde yaşandı.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve Al Taawoun Club Stadyumu tribünlerinden çekildiği belirtilen görüntülerde, Ruben Neves'in ev sahibi taraftarlara yakın bir noktadan serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı sırada tribünlerden "Jota, Jota, Jota" seslerinin yükseldiği duyuldu.
Neves, tezahüratların ardından taraftarları alaycı bir şekilde alkışladı. Portekizli orta saha daha sonra gökyüzünü işaret ederken, ardından tezahüratların geldiği tribüne dönerek gözlerini gösteren bir hareket yaptı.
Al-Taawoun tribünleri, Ruben Neves'i kışkırtmak için Diogo Jota tezahüratı yaptı. pic.twitter.com/PYF4XOV18k
— Sporxtv (@sporxtv) September 13, 2026
"UMARIM GİDİP NAMAZ KILMAZLAR"
29 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının yanından geçerken yaşananlarla ilgili kısa ancak dikkat çekici bir açıklamada bulundu.
Neves, "Yaptıklarından sonra umarım gidip namaz kılmazlar" ifadelerini kullandı.
Portekizli futbolcu olay hakkında başka bir açıklama yapmadı.
RONALDO: "BU ARTIK FUTBOL DEĞİL"
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo da yaşananlara sessiz kalmadı.
Portekiz Milli Takımı'nda Ruben Neves'in takım arkadaşı olan ve Diogo Jota ile de uzun yıllar birlikte forma giyen Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi yönetimine çağrıda bulunarak olayın sorumlularına ağır yaptırım uygulanmasını istedi.
Ronaldo, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Lig yönetimi harekete geçmeli ve bu tür taraftar davranışlarını cezalandırmalı. Bu artık futbol değil ve bazı sınırların olması gerekiyor. Bu şekilde davranan insanların bir daha asla stadyuma girmelerine izin verilmemeli."
The Athletic, yaşanan olayın ardından Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi yönetimi ve Ruben Neves'in temsilcileriyle görüş almak için iletişime geçti.
ARALARINDA ÇOK ÖZEL BİR BAĞ VARDI
Ruben Neves ile Diogo Jota yalnızca takım arkadaşı değil, aynı zamanda çok yakın iki dosttu.
Aralarında sadece dört aylık yaş farkı bulunan ikili, Portekiz'in genç milli takımlarında birlikte forma giydikten sonra Porto'da da takım arkadaşı oldu.
Neves ve Jota'nın yolları Temmuz 2017'de bir kez daha kesişti. O dönem 20 yaşında olan iki futbolcu da Championship'te mücadele eden Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu.
İkili, Wolves formasıyla üç sezon boyunca birlikte mücadele etti. Aileleri de Wolverhampton'ın Compton bölgesinde yaşayan Neves ile Jota, küçük çocuklarının da etkisiyle saha dışında sık sık bir araya geliyordu.
Sahada ise iki Portekizli yıldız, Wolverhampton'ın Premier Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. Aynı dönemde ikisi de Portekiz A Milli Takımı'nın düzenli oyuncuları arasına girdi.
JOTA'YI DÖVMESİYLE YAŞATIYOR
Ruben Neves'in baldırında, Diogo Jota ile birbirlerine sarıldıkları bir anın dövmesi bulunuyor. Neves, bu dövmeyle yakın arkadaşının hatırasını üzerinde taşıyor.
Al Hilal'in yıldız futbolcusu, Jota'nın cenazesinde tabutunu taşıyan isimlerden biri de olmuştu.
Portekiz Milli Takımı'nda 49 kez görev yapan Diogo Jota'nın giydiği 21 numaralı forma da ölümünün ardından Neves'e verildi.
Dönemin Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Ağustos 2025'te alınan bu kararın gerekçesini açıklarken, "Diogo ile çok yakın bir ilişkisi vardı ve onu temsil etmek için ideal kişi" ifadelerini kullanmıştı.
AL HILAL'DEN 6 GOLLÜ GALİBİYET
Sahada ise Al Hilal rakibine büyük üstünlük kurdu.
Simone Inzaghi yönetimindeki Al Hilal, Al Taawoun deplasmanından 6-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı. Eski Arsenal oyuncusu Gabriel Martinelli karşılaşmada hat-trick yaparken, İngiliz yıldız Ollie Watkins de iki kez fileleri havalandırdı.
Al Hilal, sezonun ilk yedi karşılaşmasında topladığı 18 puanla Suudi Arabistan Pro Ligi'nin zirvesinde yer aldı.
Al Taawoun ise 17. sırada kalarak ligin son basamağının yalnızca bir sıra üzerinde bulunuyor.