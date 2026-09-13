Somaspor'da 3 puan coşkusu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'u 3-1 mağlup eden Somaspor, 2'nci hafta sonunda 4 puana ulaşarak taraftarının yüzünü güldürdü.
Geçen hafta sezonun ilk maçında evinde 68 Aksaray Belediyespor'la 3-3 berabere kalan siyah-beyazlılar, Bursa deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı.
İki haftada 6 kez rakip fileleri sarsan Soma ekibi bu sezon futbolseverlere bol gollü maçlar izleteceğinin sinyallerini verdi. Somaspor önümüzdeki hafta Muş Spor'u konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Geçen hafta sezonun ilk maçında evinde 68 Aksaray Belediyespor'la 3-3 berabere kalan siyah-beyazlılar, Bursa deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı.
İki haftada 6 kez rakip fileleri sarsan Soma ekibi bu sezon futbolseverlere bol gollü maçlar izleteceğinin sinyallerini verdi. Somaspor önümüzdeki hafta Muş Spor'u konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE