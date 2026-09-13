Ayvalıkgücü'nden güçlü başlangıç

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kepez Spor'u 4-1 mağlup ederek sezonun ilk iki haftasını kayıpsız geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen hafta deplasmanda Gaziemir Spor'u 3-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, Kepez Spor karşısında da galibiyete ulaşarak 2'de 2 yaptı.
İKİ MAÇTA 7 GOL
Ayvalıkgücü Belediyespor, sezonun ilk iki karşılaşmasında rakip fileleri toplam 7 kez havalandırdı.
Son iki sezonda 2'nci Lig'in kapısından dönen Ayvalık temsilcisi, yeni sezona aldığı sonuçlarla zirve yarışında iddialı bir başlangıç yaptı.
HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK
Ayvalıkgücü Belediyespor, gelecek hafta Eskişehir Anadolu Spor deplasmanına çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.
İKİ MAÇTA 7 GOL
Ayvalıkgücü Belediyespor, sezonun ilk iki karşılaşmasında rakip fileleri toplam 7 kez havalandırdı.
Son iki sezonda 2'nci Lig'in kapısından dönen Ayvalık temsilcisi, yeni sezona aldığı sonuçlarla zirve yarışında iddialı bir başlangıç yaptı.
HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK
Ayvalıkgücü Belediyespor, gelecek hafta Eskişehir Anadolu Spor deplasmanına çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.