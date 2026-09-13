Basketbolda 20. Erciyes Kupası heyecanı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 20'incisi düzenlenecek Erciyes Kupası, 13 Eylül Pazartesi günü başlıyacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 14-16 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'nda, Melikgazi Kayseri Basketbol, Botaş ve İstanbul Gençlik Spor Kulübü (GSK) mücadele edecek.
Basketbolseverler karşılaşmaları ücretsiz takip edilebilecek.
Basketbolseverler karşılaşmaları ücretsiz takip edilebilecek.