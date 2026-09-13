CANLI| Türkiye - İsviçre

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 17.00'de başladı.
Karşılaşma TRT Sport ve Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
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CANLI: 1. SET
TÜRKİYE: 10
İSVİÇRE: 8
Karşılaşma TRT Sport ve Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR. YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
CANLI: 1. SET
TÜRKİYE: 10
İSVİÇRE: 8