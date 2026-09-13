Amed Sportif, Başakşehir'e 5 attı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Diyarbakır Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amed Sportif 5-0'ık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Amed Sportif, 45+1. dakikada Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı golle devreyi önde kapattı.
Gift Orban, 51, 55 ve 74. dakikalarda attığı 3 golle hat-trick yaptı.
Mbaye Diagne, 84. dakikada maçın skorunu belirledi.
AMED SPORTİF'TEN EVİNDE 3'TE 3
Evinde oynadığı 3 maçın tamamını kazanan Amed Sportif, puanını 10'a yükseltti.
BAŞAKŞEHİR DEPLASMANLARDA KAYIP
Deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünden mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, 4 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA...
Amed Sportif, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Başakşehir ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Krasnic'in kafayla kalecisi Lafont'a göndermek istediği top, Shomurodov'a geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Shomurodov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
12. dakikada Amed Sportif Faaliyetler kontra atağa çıktı. Krasnic'in pasında Orban'ın gelişine vuruşunda, top az farkla direğin yanundan dışarı çıktı.
36. dakikada Fayzullayev'in topuğuyla yaptığı vuruşta topu, Bates kornere çıkardı.
45. dakikada ev sahibi takımdan Ballet'in kale sahasına doğru gönderdiği topu uzuklaştırmak isteyen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda meşin yuvarlak, takım arkadaşı Emin Bayram'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Furkan Soyalp'in ortasında Orban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
56. Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Krasnic, topu Orban'a gönderdi. Orban, yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
75. dakikada yeşil kırmızılılar 4. golü buldu. Kontra atakta kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya pozisyonda Krasnic'in pasıyla topla buluşan Orban, boş kaleye topu gönderdi.
84. dakikada Raveloson'un pasıyla topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat Tuğberk Curbay
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Dellova, Krasnic (Dk. 80 Ali Turap Bülbül), Furkan Soyalp (Dk. 85 Cem Üstündağ), Ballet (Dk. 85 Lutin), Umut Meraş, Raveloson, Muhammed Khalil (Dk. 63 Cisse), Dia Saba, Orban (Dk. 80 Diagne)
İstanbul Başakşehir: Deniz Dilmen, Opoku, Kemen, Fayzullayev (Dk. 64 Brnıc), Shomurodov (Dk. 83 Berkay Özcan), Kaluzinski (Dk. 46 Bertuğ Özgür Yıldırım), Umut Güneş, Operi, Emin Bayram, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Karbownik), Skov Olsen (Dk. 46 Yusuf Sarı)
Goller: Dk. 45+1 Emin Bayram (Kendi kalesine), Dk. 52, Dk. 56, Dk. 75 Orban, Dk. 84 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı Kartlar: Dk. 6 Operi, Dk. 54 Umut Güneş (İstanbul Başakşehir), Dk. 60 Krasnic (Amed Sportif Faaliyetler)
Gift Orban, 51, 55 ve 74. dakikalarda attığı 3 golle hat-trick yaptı.
Mbaye Diagne, 84. dakikada maçın skorunu belirledi.
AMED SPORTİF'TEN EVİNDE 3'TE 3
Evinde oynadığı 3 maçın tamamını kazanan Amed Sportif, puanını 10'a yükseltti.
BAŞAKŞEHİR DEPLASMANLARDA KAYIP
Deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünden mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, 4 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA...
Amed Sportif, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Başakşehir ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Krasnic'in kafayla kalecisi Lafont'a göndermek istediği top, Shomurodov'a geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Shomurodov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
12. dakikada Amed Sportif Faaliyetler kontra atağa çıktı. Krasnic'in pasında Orban'ın gelişine vuruşunda, top az farkla direğin yanundan dışarı çıktı.
36. dakikada Fayzullayev'in topuğuyla yaptığı vuruşta topu, Bates kornere çıkardı.
45. dakikada ev sahibi takımdan Ballet'in kale sahasına doğru gönderdiği topu uzuklaştırmak isteyen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda meşin yuvarlak, takım arkadaşı Emin Bayram'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Furkan Soyalp'in ortasında Orban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
56. Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Krasnic, topu Orban'a gönderdi. Orban, yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
75. dakikada yeşil kırmızılılar 4. golü buldu. Kontra atakta kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya pozisyonda Krasnic'in pasıyla topla buluşan Orban, boş kaleye topu gönderdi.
84. dakikada Raveloson'un pasıyla topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat Tuğberk Curbay
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Dellova, Krasnic (Dk. 80 Ali Turap Bülbül), Furkan Soyalp (Dk. 85 Cem Üstündağ), Ballet (Dk. 85 Lutin), Umut Meraş, Raveloson, Muhammed Khalil (Dk. 63 Cisse), Dia Saba, Orban (Dk. 80 Diagne)
İstanbul Başakşehir: Deniz Dilmen, Opoku, Kemen, Fayzullayev (Dk. 64 Brnıc), Shomurodov (Dk. 83 Berkay Özcan), Kaluzinski (Dk. 46 Bertuğ Özgür Yıldırım), Umut Güneş, Operi, Emin Bayram, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Karbownik), Skov Olsen (Dk. 46 Yusuf Sarı)
Goller: Dk. 45+1 Emin Bayram (Kendi kalesine), Dk. 52, Dk. 56, Dk. 75 Orban, Dk. 84 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı Kartlar: Dk. 6 Operi, Dk. 54 Umut Güneş (İstanbul Başakşehir), Dk. 60 Krasnic (Amed Sportif Faaliyetler)