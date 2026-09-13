Leipzig, Hamburg'ı farklı geçti!

Bundesliga'nın 3. haftasında Leipzig ile Hamburg karşı karşıya geldi.
Leipzig Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LEIPZIG İLK YARIDA FARKI AÇTI
Leipzig, karşılaşmanın 17. dakikasında Gomis'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 28. dakikada Nusa'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.
İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU
Leipzig, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. 72. dakikada Urban'ın golüyle skor 3-0'a geldi.
Bu golden yalnızca iki dakika sonra Nkunku sahneye çıktı ve 74. dakikada Leipzig'in dördüncü golünü kaydetti. 77. dakikada Romulo'nun attığı gol ise karşılaşmanın skorunu belirledi.
Leipzig Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LEIPZIG İLK YARIDA FARKI AÇTI
Leipzig, karşılaşmanın 17. dakikasında Gomis'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 28. dakikada Nusa'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.
İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU
Leipzig, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. 72. dakikada Urban'ın golüyle skor 3-0'a geldi.
Bu golden yalnızca iki dakika sonra Nkunku sahneye çıktı ve 74. dakikada Leipzig'in dördüncü golünü kaydetti. 77. dakikada Romulo'nun attığı gol ise karşılaşmanın skorunu belirledi.