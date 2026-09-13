Haber Tarihi: 13 Eylül 2026 19:01 - Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2026 19:01

Amedspor Başakşehir maçı şifresiz canlı beIN Sports 2 izle

Amedspor Başakşehir maçı canlı bein sports 2 izleme linki | beIN Sports 2'den canlı izlenebilecek olan Amedspor Başakşehir maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Amedspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Amedspor Başakşehir maçı canlı yayın izleme detayları

Amedspor Başakşehir maçı şifresiz canlı beIN Sports 2 izle
Abone Ol
Amedspor Başakşehir maçı şifresiz bein Sports 2 yayın izle! Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amedspor ile Başakşehir Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... AMEDSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI, TIKLA


AMEDSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ RADYODA?

Amedspor ile Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, AMEDSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI DİNLE

AMEDSPOR BAŞAKŞEHİR BEIN SPORTS HABER İZLE



Amedspor'un form durumu ve fikstürü


1. Hafta: Amed Sportif Faaliyetler 3 - 0 Erzurumspor FK

2. Hafta: Kocaelispor 2 - 0 Amed Sportif Faaliyetler

3. Hafta: Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Trabzonspor

4. Hafta: Kasımpaşa 2 - 2 Amed Sportif Faaliyetler

5. Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - İstanbul Başakşehir

6. Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş

7. Hafta: Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler

8. Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor

9. Hafta: Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler

10. Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor

11. Hafta: Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler

12. Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor

13. Hafta: Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler

14. Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Alanyaspor

15. Hafta: Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler

16. Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Göztepe

17. Hafta: Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler

Başakşehir'in form durumu ve fikstürü

1. Hafta: İstanbul Başakşehir 2 - 0 Kocaelispor

2. Hafta: Trabzonspor 2 - 1 İstanbul Başakşehir

3. Hafta: İstanbul Başakşehir 1 - 1 Kasımpaşa

4. Hafta: İstanbul Başakşehir 2 - 3 Galatasaray

5. Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - İstanbul Başakşehir

6. Hafta: İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği

7. Hafta: Konyaspor - İstanbul Başakşehir

8. Hafta: İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK

9. Hafta: Beşiktaş - İstanbul Başakşehir

10. Hafta: İstanbul Başakşehir - Samsunspor

11. Hafta: Göztepe - İstanbul Başakşehir

12. Hafta: İstanbul Başakşehir - Çorum FK

13. Hafta: Eyüpspor - İstanbul Başakşehir

14. Hafta: İstanbul Başakşehir - Fenerbahçe

15. Hafta: Çaykur Rizespor - İstanbul Başakşehir

16. Hafta: İstanbul Başakşehir - Erzurumspor FK

17. Hafta: Alanyaspor - İstanbul Başakşehir

Amedspor ve Başakşehir'in puan durumu

Amed Sportif Faaliyetler, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 7 puanla 7'inci sırada yer aldı.

Başakşehir, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 4 puan topladı, 13'üncü sırada kaldı.

Amedspor Başakşehir maçı öncesi form durumları
Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da Başakşehir'i konuk edecek. Amedspor, geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Başakşehir ise Galatasaray'ı ağırladığı mücadeleyi 3-2 kaybetti.

Amedspor - Başakşehir maçı için Bein Sports nasıl izlenir?

Bein Sports, Digiturk uydulu üyelik veya Digiturk'ün dijital yayın platformu olan TOD (beIN CONNECT) üzerinden ücretli abonelikle canlı olarak izlenebilir.

Amedspor - Başakşehir maçı nerede oynanacak?

Amedspor - Başakşehir maçı, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

Amedspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Amedspor - Başakşehir maçı 13 Eylül Pazar günü, saat 20.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

Amedspor - Başakşehir maç saati Diyarbakır hava durumu

Maçın oynanacağı saatte Diyarbakır'da havanın açık olması bekleniyor. Sıcaklık ise 27 derece civarında olacak.

Amedspor - Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Amedspor: Lafont, Cisse, Bates, Dellova, Krasniqi, Gökhan, Raveloson, Umut, Dia Saba, Ballet, Orban

Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kaluzinski, Umut, Kemen, Skov Olsen, Fayzullayev, Shomurodov

Amedspor - Başakşehir maçı öncesi eksikler, sakat ve cezalılar

Amedspor

Sakatlar: Yira Sor, Dilhan Demir

Cezalılar: Yok

Eksikler: Veysel Sapan, Berat Perçin

Başakşehir

Sakatlar: Edin Visca

Cezalılar: Umut Bozok

Eksikler: Stancic

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, geçen haftaki Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında takımının başında olamayacak.

Amedspor - Başakşehir maçında sarı kart ceza sınırı

4 sarı kart gören futbolcu bir sonraki lig maçında cezalı duruma düşüyor. İki takımda da henüz 3 sarı kart görüp ceza sınırına gelen futbolcu bulunmuyor.

Amedspor'da kart gören futbolcular

Raveloson 1

Lafont 1

Delova 1

Ballet 1

Umut Meraş 1

Furkan Soyalp 1

Orban 1

Krasniqi 1

Dia Saba 1

Bates 1

Başakşehir'de kart gören futbolcular

Fayzullayev 1

Ömer Ali Şahiner 1

Kemen 2

Bertuğ Yıldırım 1

Selke 1

Onur Ergün 1

Opoku 1

Hamza Güreler 1

Operi 1

Kharebashvili 1

 

Diğer Haberler

Barcelona'dan ligde 5'te 5! Barcelona Barcelona'dan ligde 5'te 5!
Amedspor - Başakşehir maçı şifresiz izle canlı bein sports 2 linki Gündem Amedspor - Başakşehir maçı şifresiz izle canlı bein sports 2 linki
Amedspor Başakşehir maçı şifresiz canlı yayın izle Gündem Amedspor Başakşehir maçı şifresiz canlı yayın izle
Amedspor Başakşehir CANLI İZLE ŞİFRESİZ (Amed Başakşehir) Gündem Amedspor Başakşehir CANLI İZLE ŞİFRESİZ (Amed Başakşehir)
SON DAKİKA: Amedspor Başakşehir maçı ŞİFRESİZ İZLE, Amedspor Başakşehir link Gündem SON DAKİKA: Amedspor Başakşehir maçı ŞİFRESİZ İZLE, Amedspor Başakşehir link
Bein Sports 2 Canlı İzle: Amedspor Başakşehir canlı yayın Gündem Bein Sports 2 Canlı İzle: Amedspor Başakşehir canlı yayın
Amedspor Başakşehir maçı ŞİFRESİZ İZLE, Amedspor Başakşehir link Gündem Amedspor Başakşehir maçı ŞİFRESİZ İZLE, Amedspor Başakşehir link
Amedspor - Başakşehir maçı şifresiz izle canlı link Gündem Amedspor - Başakşehir maçı şifresiz izle canlı link
Amedspor Başakşehir ücretsiz izle, Amedspor Başakşehir maçı canlı linki Gündem Amedspor Başakşehir ücretsiz izle, Amedspor Başakşehir maçı canlı linki
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Kocaelispor: İlk 11'ler
2
Mourinho'dan Arda Güler'e büyük övgü: "Muazzam!"
3
İsmail Kartal'dan takımla toplantı; "Şampiyon olacağız"
4
Arda Güler'den göz kamaştıran performans!
5
Asensio'nun dönüş maçı belli oldu!
6
Wilfried Zaha, kendini La Liga'ya önerdi!
7
Fenerbahçe'de Lukaku planı

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.