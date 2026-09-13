Koşukavak: 'Kolay bir gol yedik!'

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, iki takımın da lige iyi hazırlanamadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rakipleri Sivasspor'un geçen sezonun iskelet kadrosunu koruduğunu vurgulayan Koşukavak, rakipten daha fazla pozisyona girdiklerini anlattı.
İstatistiklere göre iyi oynadıklarını aktaran Koşukavak, "Golü bulamadık, ilk yarı çok kolay bir gol yedik. Sonra oyuna denge getirdik. Kazanamadığımız için üzülüyorum, maç bize yakındı kazanabilirdik." diye konuştu.
İstatistiklere göre iyi oynadıklarını aktaran Koşukavak, "Golü bulamadık, ilk yarı çok kolay bir gol yedik. Sonra oyuna denge getirdik. Kazanamadığımız için üzülüyorum, maç bize yakındı kazanabilirdik." diye konuştu.