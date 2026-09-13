İngiltere Premier Lig'in 4. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Manchester United, Old Trafford'da Manchester City'yi ağırladı. Manchester City, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manchester City, Phil Foden'ın 23. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından derbide 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.
Manchester City, 60. dakikada Erling Haaland ile 1-0 öne geçti. Norveçli golcünün pozisyonu için önce ofsayt bayrağı kalktı ancak daha sonra VAR incelemesiyle gol verildi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve derbide kazanan 1-0 ile konuk ekip Manchester City oldu.
Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 4'te 4 yaptı ve 12 kişi yükseldi. Ligde 4 haftada 3. kez puan kaybeden Manchester United ise 4 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Manchester City, sahasında Sunderland'i ağırlayacak. Manchester United, Fulham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.
Manchester City, 60. dakikada Erling Haaland ile 1-0 öne geçti. Norveçli golcünün pozisyonu için önce ofsayt bayrağı kalktı ancak daha sonra VAR incelemesiyle gol verildi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve derbide kazanan 1-0 ile konuk ekip Manchester City oldu.
Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 4'te 4 yaptı ve 12 kişi yükseldi. Ligde 4 haftada 3. kez puan kaybeden Manchester United ise 4 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Manchester City, sahasında Sunderland'i ağırlayacak. Manchester United, Fulham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Erling Haaland, Manchester derbisinde sahnede!👀 pic.twitter.com/KmokTl00RN
— Sporx (@sporx) September 13, 2026