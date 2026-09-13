Emre Belözoğlu: 'İkinci yarıda daha iyi olan bizdik'

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
0-068'
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
1-2
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
3-070'
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
1-0
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
1-1
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
1-069'
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
2-270'
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
5-0
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
1-2
13 Eylül
Coventry City-Brighton
0-5
13 Eylül
M. United-M.City
0-1
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
1-1
13 Eylül
Levante-Barcelona
2-4
13 Eylül
Getafe-Deportivo
1-190'
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
22:00
13 Eylül
Lecce-Monza
3-2
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
1-0
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
21:45
13 Eylül
Lille-Troyes
2-0
13 Eylül
Le Mans-Lens
2-2
13 Eylül
Brest-PSG
21:45
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
1-2
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
0-0
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
0-7
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
1-128'
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
1-0
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-3
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
1-3
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
3-1
13 Eylül
Genk-Gent
1-1
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
0-1
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
2-053'
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
2-1
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
2-2
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
2-1
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
2-1
13 Eylül
Lausanne-Servette
0-1
13 Eylül
FC Luzern-Basel
2-4
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
1-271'
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
1-168'
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
3-2
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
3-0
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
1-190'
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-1
13 Eylül
Avellino-Palermo
1-1
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
2-0
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
2-0
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-0
13 Eylül
Chaves-Feirense
1-0
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
2-2
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
3-3
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
2-1
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
3-0
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
0-1
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
2-1
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
0-0
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
2-0
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
2-1
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
1-0
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
2-2
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
4-0
13 Eylül
52 Orduspor-1461 Trabzon
1-0
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
2-0
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
1-1
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
1-1
13 Eylül
Randers FC-OB
1-2
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
2-0
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
8-1
13 Eylül
Start-Brann
2-0
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
1-5
13 Eylül
KFUM-Aalesund
2-1
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-155'

Emre Belözoğlu: "İkinci yarıda daha iyi olan bizdik"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 20:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu: 'İkinci yarıda daha iyi olan bizdik'
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, genç oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden ve gelişimlerinden mutlu olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında Gençlerbirliği'nin kendilerinden daha iyi oynadığını belirterek "İlk yarıda Gençlerbirliği bizden daha iyi oynadı. İkinci yarıda ise oyuna ortak olduk ve daha iyi oynayan taraf bizdik. Golü bulduk. Maç biraz git-gelli bir hal aldı. Onlar da pozisyonlara girdi, biz de girdik. Bugün yaptığımız hamlelerin karşılığı oldu." diye konuştu.

Sezon başında genç ve tecrübe kazanması gereken oyuncularla yola çıktıklarını aktaran Belözoğlu, "Çıktığımız yol zor bir yoldu. Bu oyuncuların birçoğunun bu seviyede, hatta bir alt seviyede bile oynama tecrübesi yok. Bugün bu seviyedeki oyunculara kafa tutmaya çalışıyorlar. Onlar adına mutluyum. Aslan payı oyuncularımın." ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, Gençlerbirliği'nin özellikle ilk yarıda oyunun momentumunu elinde tuttuğunu belirterek rakip takımın teknik direktörü Metin Diyadin'i de tecrübesi nedeniyle tebrik etti.

Genç oyuncuların gelişiminden memnun olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Oyuncular gelişiyorlar ve milli takımlardan davet alıyorlar. Birçok oyuncumuz şu anda hem A Milli Takım hem de Ümit Milli Takım seviyesinde davetler alıyor. Onların geliştiğini görmek ve kulübümüze bu anlamda katkı vermek bizim için mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun henüz başında olduklarını ve erken alınan sonuçların yanıltıcı olabileceğini anlatan Belözoğlu, "Hazırlık maçları dahil 25 maçta 4 kez kaybettik. Bu 4 mağlubiyetin 3'ü büyük takımlara karşıydı. Biz gelişim peşindeyiz. Bu meslekte her daim yarışmak ve kendimizi ispat etmek var. Takımın, kulübün ve oyuncuların gelişiminin bir parçası olmaktan mutluyum." dedi.

Kasımpaşa'daki çalışma ortamından övgüyle söz eden Belözoğlu, kulüp yönetiminin ve oyuncuların aynı hedef doğrultusunda hareket ettiğini kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolda hiç kimse kendi başına tek bir şey yapamaz. Bu parçaların beraber hareket etmesi ve birbirine saygı, sevgi çerçevesinde bağlanmasıyla olur. Bence bunu biz iyi yapıyoruz. Sezona da iyi başladık. Umarım iyi bitiririz. İlk yarı iyi bir ilk yarı değildi bizim için. İkinci yarının başından itibaren, özellikle 60. dakikadan sonra biraz daha ağırlık koyduk. Gösterdiğimiz irade ve oyun sadakati bu galibiyeti getirdi."

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