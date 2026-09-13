Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni uzatmada devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk etti.
Karşılaşmada Gençlerbirliği öne geçmesine rağmen Kasımpaşa son bölümde bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 23. dakikasında Gençlerbirliği öne geçti. Dimitrios Goutas'ın asistinde Ousmane Diabate, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne taşıdı.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
KASIMPAŞA BERABERLİĞİ YAKALADI
İkinci yarıda beraberlik golü için baskısını artıran Kasımpaşa, aradığı golü 79. dakikada buldu. Adrian Benedyczak'ın golüyle skor 1-1'e geldi.
GÜVEN YALÇIN UZATMADA SAHNEDE!
Karşılaşmanın son dakikalarında galibiyet için yüklenen Kasımpaşa, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu.
90+4. dakikada sahneye çıkan Güven Yalçın, Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca İstanbul ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
KASIMPAŞA 3 PUANI ALDI
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 9'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson (Dk. 86 Metehan Baltacı), Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Dk. 85 Salih Uçan), Diabate, Traore (Dk. 78 Fıratcan Üzüm), Tongya (Dk. 68 Luis), Gouveia, Mendes (Dk. 78 Koita)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie (Dk. 90 Arous), Ayberk Karapo (Dk. 46 Jessen), Mendes, Kerem Demirbay (Dk. 77 Diarra), Rak-Sakyi (Dk. 61 Güven Yalçın), Emirhan Boz (Dk. 46 Rafferty), Ali Yavuz Kol, Benedyczake
Goller: Dk. 23 Diabate (Gençlerbirliği), Dk. 79 Benedyczake, Dk. 90+4 Güven Yalçın (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 47 Mendes, Dk. 82 Winck (Kasımpaşa), Dk. 55 Diabate, Dk. 55 Metin Diyadin (Teknik Direktör), Dk. 77 Thalisson, Dk. 82 Gouveia (Gençlerbirliği)
Karşılaşmada Gençlerbirliği öne geçmesine rağmen Kasımpaşa son bölümde bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 23. dakikasında Gençlerbirliği öne geçti. Dimitrios Goutas'ın asistinde Ousmane Diabate, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne taşıdı.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
KASIMPAŞA BERABERLİĞİ YAKALADI
İkinci yarıda beraberlik golü için baskısını artıran Kasımpaşa, aradığı golü 79. dakikada buldu. Adrian Benedyczak'ın golüyle skor 1-1'e geldi.
GÜVEN YALÇIN UZATMADA SAHNEDE!
Karşılaşmanın son dakikalarında galibiyet için yüklenen Kasımpaşa, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu.
90+4. dakikada sahneye çıkan Güven Yalçın, Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca İstanbul ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
KASIMPAŞA 3 PUANI ALDI
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 9'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson (Dk. 86 Metehan Baltacı), Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Dk. 85 Salih Uçan), Diabate, Traore (Dk. 78 Fıratcan Üzüm), Tongya (Dk. 68 Luis), Gouveia, Mendes (Dk. 78 Koita)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie (Dk. 90 Arous), Ayberk Karapo (Dk. 46 Jessen), Mendes, Kerem Demirbay (Dk. 77 Diarra), Rak-Sakyi (Dk. 61 Güven Yalçın), Emirhan Boz (Dk. 46 Rafferty), Ali Yavuz Kol, Benedyczake
Goller: Dk. 23 Diabate (Gençlerbirliği), Dk. 79 Benedyczake, Dk. 90+4 Güven Yalçın (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 47 Mendes, Dk. 82 Winck (Kasımpaşa), Dk. 55 Diabate, Dk. 55 Metin Diyadin (Teknik Direktör), Dk. 77 Thalisson, Dk. 82 Gouveia (Gençlerbirliği)