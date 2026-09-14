Balıkesirspor 2'de 2 yaptı

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadroyla başlayan Balıkesirspor ilk iki haftadan farkını gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk hafta Bucaspor 1928'i 4-1 yenen Balıkesirspor, dün de Alanya 1221 FSK deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılıp 6 puanla zirveye ortak oldu.
İlk iki haftada rakip ağları 7 kez sarsan kırmızı-beyazlılarda takımın yıldız transferlerinden golcü Emre Gemici, Alanya deplasmanında hat-trick yaptı. Rakip ağları 3 kez sarsıp takımına 3 puanı getiren tecrübeli forvet ligin henüz başında 4 gole ulaştı.
Balıkesirspor'da ilk iki maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen yıldız transferlerden Akın Akman da bu hafta Uşakspor önünde sahne alacak. Kırmızı-beyazlı ekip Balıkesir Atatürk Stadı'nın zemini hazır durumda olmadığı için rakibini ilk hafta olduğu gibi yine Aliağa Atatürk Stadı'nda ağırlayacak.
İlk iki haftada rakip ağları 7 kez sarsan kırmızı-beyazlılarda takımın yıldız transferlerinden golcü Emre Gemici, Alanya deplasmanında hat-trick yaptı. Rakip ağları 3 kez sarsıp takımına 3 puanı getiren tecrübeli forvet ligin henüz başında 4 gole ulaştı.
Balıkesirspor'da ilk iki maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen yıldız transferlerden Akın Akman da bu hafta Uşakspor önünde sahne alacak. Kırmızı-beyazlı ekip Balıkesir Atatürk Stadı'nın zemini hazır durumda olmadığı için rakibini ilk hafta olduğu gibi yine Aliağa Atatürk Stadı'nda ağırlayacak.