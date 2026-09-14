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Balıkesirspor 2'de 2 yaptı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Balıkesirspor, sezona fırtına gibi başladı. İlk iki maçını kazanıp 7 gol atan kırmızı-beyazlılarda, Alanya 1221 FSK deplasmanında hat-trick yapan Emre Gemici 4 gole ulaşarak takımını sırtladı.

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calendar 14 Eylül 2026 13:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor 2'de 2 yaptı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadroyla başlayan Balıkesirspor ilk iki haftadan farkını gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk hafta Bucaspor 1928'i 4-1 yenen Balıkesirspor, dün de Alanya 1221 FSK deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılıp 6 puanla zirveye ortak oldu.

İlk iki haftada rakip ağları 7 kez sarsan kırmızı-beyazlılarda takımın yıldız transferlerinden golcü Emre Gemici, Alanya deplasmanında hat-trick yaptı. Rakip ağları 3 kez sarsıp takımına 3 puanı getiren tecrübeli forvet ligin henüz başında 4 gole ulaştı.

Balıkesirspor'da ilk iki maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen yıldız transferlerden Akın Akman da bu hafta Uşakspor önünde sahne alacak. Kırmızı-beyazlı ekip Balıkesir Atatürk Stadı'nın zemini hazır durumda olmadığı için rakibini ilk hafta olduğu gibi yine Aliağa Atatürk Stadı'nda ağırlayacak.

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