Galatasaray'da iç saha serisi sürüyor

Galatasaray, evinde ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın ligde sahasındaki yenilmezlik serisi 38 maça çıktı.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 30. galibiyetini elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 30. galibiyetini elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.