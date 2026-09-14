Galatasaray'da iç saha serisi sürüyor

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
1-0
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
1-2
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
5-0
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
1-0
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
1-1
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
1-1
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
2-2
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
5-0
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
1-2
13 Eylül
Coventry City-Brighton
0-5
13 Eylül
M. United-M.City
0-1
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
1-1
13 Eylül
Levante-Barcelona
2-4
13 Eylül
Getafe-Deportivo
1-1
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
0-3
13 Eylül
Lecce-Monza
3-2
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
1-0
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
3-2
13 Eylül
Lille-Troyes
2-0
13 Eylül
Le Mans-Lens
2-2
13 Eylül
Brest-PSG
0-1
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
1-2
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
0-0
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
0-7
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
4-1
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
1-0
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-3
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
1-3
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
3-1
13 Eylül
Genk-Gent
1-1
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
0-1
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
3-0
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
2-1
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
2-2
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
2-1
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
2-1
13 Eylül
Lausanne-Servette
0-1
13 Eylül
FC Luzern-Basel
2-4
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
1-2
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
3-1
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
1-1
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
3-2
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
3-0
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
1-1
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-1
13 Eylül
Avellino-Palermo
1-1
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
2-0
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
2-0
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-0
13 Eylül
Chaves-Feirense
1-0
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
2-2
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
3-3
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
2-1
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
3-0
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
0-1
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
2-1
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
0-0
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
2-0
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
2-1
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
1-0
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
2-2
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
4-0
13 Eylül
52 Orduspor-1461 Trabzon
1-0
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
2-0
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
1-1
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
1-1
13 Eylül
Randers FC-OB
1-2
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
2-0
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
8-1
13 Eylül
Start-Brann
2-0
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
1-5
13 Eylül
KFUM-Aalesund
2-1
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1

Galatasaray'da iç saha serisi sürüyor

Galatasaray, ligde iç sahada 38 maçtır kaybetmiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Eylül 2026 00:30
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da iç saha serisi sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, evinde ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın ligde sahasındaki yenilmezlik serisi 38 maça çıktı.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 30. galibiyetini elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.