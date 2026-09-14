Florian Aye: 'Sağlam durduk'

Kocaelispor forması giyen Florian Aye, ligdeki Galatasaray mağlubiyetini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aye'nin maç sonu sözleri şu şekilde:
"Çok koştuk, çok iyi savunduk. Uzaktan bir şutla gol yememiz üzücü oldu ama sağlam durduk. Yapmayı planladığımız şeyi sahaya yansıttık. Sonuç üzücü olsa da iyi mücadele ettik ve sahada iyi bir karakter ortaya koyduk"
"Çok koştuk, çok iyi savunduk. Uzaktan bir şutla gol yememiz üzücü oldu ama sağlam durduk. Yapmayı planladığımız şeyi sahaya yansıttık. Sonuç üzücü olsa da iyi mücadele ettik ve sahada iyi bir karakter ortaya koyduk"