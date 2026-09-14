Besnik Hasi: 'Mükemmel bir galibiyet'

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
1-0
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
1-2
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
5-0
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
1-0
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
1-1
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
1-1
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
2-2
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
5-0
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
1-2
13 Eylül
Coventry City-Brighton
0-5
13 Eylül
M. United-M.City
0-1
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
1-1
13 Eylül
Levante-Barcelona
2-4
13 Eylül
Getafe-Deportivo
1-1
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
0-3
13 Eylül
Lecce-Monza
3-2
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
1-0
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
3-2
13 Eylül
Lille-Troyes
2-0
13 Eylül
Le Mans-Lens
2-2
13 Eylül
Brest-PSG
0-1
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
1-2
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
0-0
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
0-7
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
4-1
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
1-0
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-3
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
1-3
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
3-1
13 Eylül
Genk-Gent
1-1
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
0-1
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
3-0
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
2-1
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
2-2
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
2-1
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
2-1
13 Eylül
Lausanne-Servette
0-1
13 Eylül
FC Luzern-Basel
2-4
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
1-2
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
3-1
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
1-1
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
3-2
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
3-0
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
1-1
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-1
13 Eylül
Avellino-Palermo
1-1
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
2-0
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
2-0
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-0
13 Eylül
Chaves-Feirense
1-0
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
2-2
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
3-3
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
2-1
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
3-0
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
0-1
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
2-1
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
0-0
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
2-0
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
2-1
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
1-0
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
2-2
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
4-0
13 Eylül
52 Orduspor-1461 Trabzon
1-0
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
2-0
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
1-1
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
1-1
13 Eylül
Randers FC-OB
1-2
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
2-0
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
8-1
13 Eylül
Start-Brann
2-0
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
1-5
13 Eylül
KFUM-Aalesund
2-1
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1

Besnik Hasi: "Mükemmel bir galibiyet"

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, Başakşehir galibiyetini değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Eylül 2026 00:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Besnik Hasi: 'Mükemmel bir galibiyet'
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir'i 5-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Besnik Hasi, mükemmel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Diyarbakır Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hasi, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

İstanbul Başakşehir'in saygı duyduğu bir takım olduğunu, rakibin oyun tarzına uygun şeyler yapmayı planladıklarını anlatan Hasi, "Takımımı tebrik ediyorum. Mükemmel bir galibiyetti. İlk yarının sonunda golü atmış olduk ve ilk yarıyı o şekilde kapattık kendi kalelerine attıkları bir gol sonucunda. 1-0 içeriye girmek çok farklı. İkinci gol için yüklenmemiz ve geriye çekilmememiz gerektiği ile alakalı oyuncularımı çok uyardım. Oyuncuların isteği çok iyiydi. Aynı şekilde devam ettik ve golleri de bulduk. Bu da onlara çok özgüven kazandırdı. Büyüyorlar, büyümeye ve gelişmeye devam ediyorlar." değerlendirmelerinde bulundu.

Henüz ligin başında olduklarını ve sıkı çalışmaları gerektiğini ifade eden Hasi, "Ayaklarımızın yere basması lazım bir sonraki maça hazırlık için." diyerek sözlerini tamamladı.

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