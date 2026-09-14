Trabzonspor'da Paul Onuachu şaşkınlığı

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Konyaspor maçındaki performansı ve istatistikleri ile büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili formayla ilk iki sezonunda önemli işler yapan ve geçtiğimiz sezon gol kralı olan tecrübeli forvet, bu sezon ise beklentilerin çok uzağında kaldı.
Ligin ilk üç haftasında gol katkısı veremeyen Onuachu, 4. haftada Gençlerbirliği karşısında attığı iki golle adeta geri dönüş sinyali vermişti. Ancak bu sezon bir kez daha beklentilerin altında kaldı.
GOLE YAKLAŞAMADI
Gençlerbirliği karşısındaki çıkışını Konyaspor deplasmanında da sürdürmesi beklenen Nijeryalı yıldız, sahada tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.
90 dakika boyunca sahada kalan Onuachu, maçı 0 gol, 0 şut, 0 isabetli şut ve 2 kez ofsaytta kalarak tamamladı. Bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmanın 6'sını boş geçen Nijeryalı oyuncu, Konyaspor deplasmanında gol pozisyonuna bile giremedi.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir 69'da yeni transfer Dju'yu oyuna aldı ancak o da skor katkısı veremedi. Bu sezon 7 resmi maça çıkan Onuachu, 2 gole imzasını attı.
Ligin ilk üç haftasında gol katkısı veremeyen Onuachu, 4. haftada Gençlerbirliği karşısında attığı iki golle adeta geri dönüş sinyali vermişti. Ancak bu sezon bir kez daha beklentilerin altında kaldı.
GOLE YAKLAŞAMADI
Gençlerbirliği karşısındaki çıkışını Konyaspor deplasmanında da sürdürmesi beklenen Nijeryalı yıldız, sahada tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.
90 dakika boyunca sahada kalan Onuachu, maçı 0 gol, 0 şut, 0 isabetli şut ve 2 kez ofsaytta kalarak tamamladı. Bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmanın 6'sını boş geçen Nijeryalı oyuncu, Konyaspor deplasmanında gol pozisyonuna bile giremedi.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir 69'da yeni transfer Dju'yu oyuna aldı ancak o da skor katkısı veremedi. Bu sezon 7 resmi maça çıkan Onuachu, 2 gole imzasını attı.