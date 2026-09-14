Beşiktaş'ta İlhan Fakılı sevinci

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Fransa Ligue 2 takımı Clermont'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, performansıyla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 20 yaşındaki genç oyuncu siyah-beyazlılarda bugüne dek oynadığı maçlarda büyük beğeni topladı.
11 maçta 558 dakika sahada kalan İlhan, 2 gol, 1 asistle yoluna devam ediyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano'nun da yedek kulübesindeki önemli kozlarından biri haline gelen genç kanat, geleceğe yönelik siyah-beyazlı futbolseverleri umutlandırıyor.
11 maçta 558 dakika sahada kalan İlhan, 2 gol, 1 asistle yoluna devam ediyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano'nun da yedek kulübesindeki önemli kozlarından biri haline gelen genç kanat, geleceğe yönelik siyah-beyazlı futbolseverleri umutlandırıyor.