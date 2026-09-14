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İsmail Kartal'dan Lukaku kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçında başarılı olan sistemi Gaziantep'te de uygulayacak, bu kez forveti Lukaku olacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Eylül 2026 09:55
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan Lukaku kararı
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Fenerbahçe ligde bugün deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK'yı yenerek moral bulmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli takımda bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Asensio ve Roma maçında sakatlanarak oyundan çıkan Bartuğ Elmaz maçta forma giyemeyecek.

UEFA'dan aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle Roma karşısında forma giyemeyen Guendouzi bugünkü mücadelede ilk 11'e dönecek.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Roma maçının 11'inde fazla değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi.

MERKEZDE ROMA SİSTEMİ

Kalede Ederson görev yapacak. Savunma dörtlüsü Mert Müldür - Skriniar - Ake - Brown dörtlüsünden oluşacak. Orta sahada Bartuğ'un yerine Guendouzi forma giyecek. Orta saha üçlüsü ise Kante - Guendouzi - İsmail Yüksek'ten kurulacak.

FORVETTE TERCİH BU KEZ LUKAKU

Sağ kanatta Greenwood, sol kanatta Oğuz Aydın'ın görev yapacağı öğrenilirken, performansı nedeniyle eleştirilen Kerem'in kulübede olacağı ifade edildi.

Forvette ise İsmail Kartal'ın bu kez tercihi Muriqi yerine Lukaku olacak. 



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