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Fatih Terim'den Osimhen cevabı

Galatasaray'ın efsanelerinden Fatih Terim, Victor Osimhen ile ilgili soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Eylül 2026 10:06
Haber: Sporx.com
Fatih Terim'den Osimhen cevabı
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FATİH TERİM'DEN OSIMHEN CEVABI

Fatih Terim'e, "Victor Osimhen'i özellikle hangi Galatasaray'ınıza isterdiniz?" sorusu yöneltildi.

Tecrübeli teknik adam, Nijeryalı golcünün her Galatasaray takımında yer alabilecek seviyede olduğunu söyledi.

Terim, "Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar tabii ki. 'Ya şu gün olsaydı' diyebileceğin değil, her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum açıkçası. Her Galatasaray'a isterdim." ifadelerini kullandı.

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