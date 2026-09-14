Fatih Terim'den Osimhen cevabı

Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, YouTube kanalında Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

FATİH TERİM'DEN OSIMHEN CEVABI





Fatih Terim'e, "Victor Osimhen'i özellikle hangi Galatasaray'ınıza isterdiniz?" sorusu yöneltildi.





Tecrübeli teknik adam, Nijeryalı golcünün her Galatasaray takımında yer alabilecek seviyede olduğunu söyledi.





Terim, "Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar tabii ki. 'Ya şu gün olsaydı' diyebileceğin değil, her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum açıkçası. Her Galatasaray'a isterdim." ifadelerini kullandı.



