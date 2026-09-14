Beşiktaş Fransa'da manşetlerde! Trossard ve Vlahovic korkusu

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya'nın yerel basınında geniş yer buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Marsilya merkezli La Provence gazetesi, Siyah-Beyazlılar'ın galibiyetini "Marsilya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Beşiktaş'tan 3-0'lık net galibiyet" başlığıyla okuyucularına aktardı.
Haberde iki takımın son dönemdeki form grafikleri arasındaki fark özellikle vurgulandı. Marsilya'nın Rennes deplasmanında 1-0 kaybederek üst üste üçüncü yenilgisini aldığı hatırlatılırken, Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısında üst üste üçüncü galibiyetine ulaştığı belirtildi.
"ZİRVE YARIŞINDA GÜÇLÜ KONUMDA"
La Provence, Beşiktaş'ın hücum hattında Leandro Trossard'a ayrı bir parantez açtı. Bir dönem Marsilya'nın transfer gündeminde bulunan Belçikalı yıldızın, Erzurumspor karşısında takımının ikinci golünü kaydederek öne çıktığı ifade edildi. Fransız gazetesi ayrıca Beşiktaş'ın ligde ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldığını, zirve yarışında güçlü bir konumda bulunduğunu yazdı.
Haberde Fenerbahçe deplasmanındaki 2-1'lik derbi galibiyetine de değinildi. Dusan Vlahovic'in 79. dakikadaki golüyle gelen geri dönüşün, Marsilya maçı öncesi Siyah-Beyazlılar'a önemli moral sağladığı vurgulandı.
Haberde iki takımın son dönemdeki form grafikleri arasındaki fark özellikle vurgulandı. Marsilya'nın Rennes deplasmanında 1-0 kaybederek üst üste üçüncü yenilgisini aldığı hatırlatılırken, Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısında üst üste üçüncü galibiyetine ulaştığı belirtildi.
"ZİRVE YARIŞINDA GÜÇLÜ KONUMDA"
La Provence, Beşiktaş'ın hücum hattında Leandro Trossard'a ayrı bir parantez açtı. Bir dönem Marsilya'nın transfer gündeminde bulunan Belçikalı yıldızın, Erzurumspor karşısında takımının ikinci golünü kaydederek öne çıktığı ifade edildi. Fransız gazetesi ayrıca Beşiktaş'ın ligde ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldığını, zirve yarışında güçlü bir konumda bulunduğunu yazdı.
Haberde Fenerbahçe deplasmanındaki 2-1'lik derbi galibiyetine de değinildi. Dusan Vlahovic'in 79. dakikadaki golüyle gelen geri dönüşün, Marsilya maçı öncesi Siyah-Beyazlılar'a önemli moral sağladığı vurgulandı.