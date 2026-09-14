Ettore Messina'nın, Olimpia Milano'daki uzun görev dönemini noktalamasının ardından yeniden NBA'e döneceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan gazetesi La Repubblica'nın haberine göre 66 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, danışman olarak Atlanta Hawks'a katıldı.
Bu hamle, daha önce Los Angeles Lakers'ta danışmanlık yapan ve ardından San Antonio Spurs'te yardımcı antrenör olarak görev alan Messina'nın NBA kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak.
Messina'nın Atlanta'ya gelişi, kendisini Hawks başantrenörü Quin Snyder ile de yeniden bir araya getirecek.
İkilinin ilişkisi, Snyder'ın Messina'nın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptığı CSKA Moskova dönemine dayanıyor. Snyder, ilerleyen yıllarda NBA'de başantrenörlük kariyerini kurmuştu.
Messina, hem başantrenörlük hem de basketbol operasyonları başkanlığı görevleriyle kulüp içerisinde geniş yetkilere sahip olduğu Olimpia Milano'dan bu yaz ayrılmıştı.
Deneyimli çalıştırıcının yeni dönemde zamanını Hawks için yapacağı danışmanlık görevi ile İtalyan televizyonlarındaki basketbol yorumculuğu arasında bölüştüreceği bildirildi.
Messina, Avrupa basketbol tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Kariyeri boyunca dört kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Messina, Olimpia Milano'yu da son olarak 2021'de EuroLeague Dörtlü Finali'ne taşımıştı. İtalyan çalıştırıcının ayrıca yedi İtalya Ligi şampiyonluğu bulunuyor.
Messina'nın adı yakın dönemde, gelecekte EuroLeague ve NBA Europe'ta yer almayı hedefleyen Roma merkezli basketbol projeleriyle de anılmıştı. Ancak deneyimli antrenörün bir sonraki adresi, kendisini doğrudan NBA'e geri götürecek.
Bu hamle, daha önce Los Angeles Lakers'ta danışmanlık yapan ve ardından San Antonio Spurs'te yardımcı antrenör olarak görev alan Messina'nın NBA kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak.
Messina'nın Atlanta'ya gelişi, kendisini Hawks başantrenörü Quin Snyder ile de yeniden bir araya getirecek.
İkilinin ilişkisi, Snyder'ın Messina'nın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptığı CSKA Moskova dönemine dayanıyor. Snyder, ilerleyen yıllarda NBA'de başantrenörlük kariyerini kurmuştu.
Messina, hem başantrenörlük hem de basketbol operasyonları başkanlığı görevleriyle kulüp içerisinde geniş yetkilere sahip olduğu Olimpia Milano'dan bu yaz ayrılmıştı.
Deneyimli çalıştırıcının yeni dönemde zamanını Hawks için yapacağı danışmanlık görevi ile İtalyan televizyonlarındaki basketbol yorumculuğu arasında bölüştüreceği bildirildi.
Messina, Avrupa basketbol tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Kariyeri boyunca dört kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Messina, Olimpia Milano'yu da son olarak 2021'de EuroLeague Dörtlü Finali'ne taşımıştı. İtalyan çalıştırıcının ayrıca yedi İtalya Ligi şampiyonluğu bulunuyor.
Messina'nın adı yakın dönemde, gelecekte EuroLeague ve NBA Europe'ta yer almayı hedefleyen Roma merkezli basketbol projeleriyle de anılmıştı. Ancak deneyimli antrenörün bir sonraki adresi, kendisini doğrudan NBA'e geri götürecek.