Tedesco, İtalya'nın gündeminde: As kalecisini affetmedi!

İtalya Serie A'nın ilk 4 haftasını galibiyetsiz tamamlayan Bologna, son olarak Napoli'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SKORUPSKI'Yİ NEDEN KESTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
İtalya macerası tatsız başlayan teknik direktör Domenico Tedesco, Napoli karşısında kaleyi 18 yaşındaki Massimo Pessina'ya emanet ederek dikkat çekmişti.
Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı, bu kararı teknik bir sebepten ötürü almadı.
Haberde, Tedesco'nun bu kararı Lukasz Skorupski'nin takım toplantısına geç kalması nedeniyle aldığı iddia edildi.
35 yaşındaki kalecisinin davranışına sinirlenen Tedesco, böylece Napoli maçında genç eldiven Pessina'ya şans vermiş oldu.
İtalya macerası tatsız başlayan teknik direktör Domenico Tedesco, Napoli karşısında kaleyi 18 yaşındaki Massimo Pessina'ya emanet ederek dikkat çekmişti.
Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı, bu kararı teknik bir sebepten ötürü almadı.
Haberde, Tedesco'nun bu kararı Lukasz Skorupski'nin takım toplantısına geç kalması nedeniyle aldığı iddia edildi.
35 yaşındaki kalecisinin davranışına sinirlenen Tedesco, böylece Napoli maçında genç eldiven Pessina'ya şans vermiş oldu.