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Tedesco, İtalya'nın gündeminde: As kalecisini affetmedi!

Serie A'da ilk 4 haftada galibiyetle tanışamayan Bologna'da teknik direktör Domenico Tedesco'nun Napoli maçında Lukasz Skorupski'yi yedek bırakmasının perde arkası ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 11:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Tedesco, İtalya'nın gündeminde: As kalecisini affetmedi!
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İtalya Serie A'nın ilk 4 haftasını galibiyetsiz tamamlayan Bologna, son olarak Napoli'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SKORUPSKI'Yİ NEDEN KESTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İtalya macerası tatsız başlayan teknik direktör Domenico Tedesco, Napoli karşısında kaleyi 18 yaşındaki Massimo Pessina'ya emanet ederek dikkat çekmişti.

Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı, bu kararı teknik bir sebepten ötürü almadı.

Haberde, Tedesco'nun bu kararı Lukasz Skorupski'nin takım toplantısına geç kalması nedeniyle aldığı iddia edildi.

35 yaşındaki kalecisinin davranışına sinirlenen Tedesco, böylece Napoli maçında genç eldiven Pessina'ya şans vermiş oldu.

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