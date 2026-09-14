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Acun Ilıcalı'nın Maribor'u da yenilgisiz!

İngiltere Premier Lig'de yenilgisiz devam eden Acun Ilıcalı, Slovenya'da da yenilgi yüzü görmedi ve zirveye yerleşti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 13:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Acun Ilıcalı'nın Maribor'u da yenilgisiz!
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1. Slovenya Prva Liga'da mücadele eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu NK Maribor, 2026-2027 sezonunun ilk 9 haftasını yenilgi almadan geride bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya ekibi, Darko Milanic yönetiminde çıktığı 9 lig maçında 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. 19 puana ulaşan Maribor, ligde zirvede bulunuyor.

Lige Aluminij beraberliğiyle başlayan ekip, son karşılaşmasında ise deplasmanda NK Radomlje'yi 3-0 yenerek serisini sürdürdü.

Maribor, geride kalan 9 haftada rakip fileleri 17 kez havalandırırken, savunmada da başarılı bir performans sergileyerek kalesinde 6 gole izin verdi.

Slovenya Kupası'nda da yoluna devam eden Maribor, ilk turda konuk olduğu Slovenj Gradec'i 7-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.

Geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Slovenya ekibi, bu sezon lig şampiyonluğunu hedefliyor. Maribor, sezon sonunda 17. şampiyonluğunu kazanarak kupayı müzesine götürmek istiyor.

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