Acun Ilıcalı'nın Maribor'u da yenilgisiz!

1. Slovenya Prva Liga'da mücadele eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu NK Maribor, 2026-2027 sezonunun ilk 9 haftasını yenilgi almadan geride bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya ekibi, Darko Milanic yönetiminde çıktığı 9 lig maçında 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. 19 puana ulaşan Maribor, ligde zirvede bulunuyor.
Lige Aluminij beraberliğiyle başlayan ekip, son karşılaşmasında ise deplasmanda NK Radomlje'yi 3-0 yenerek serisini sürdürdü.
Maribor, geride kalan 9 haftada rakip fileleri 17 kez havalandırırken, savunmada da başarılı bir performans sergileyerek kalesinde 6 gole izin verdi.
Slovenya Kupası'nda da yoluna devam eden Maribor, ilk turda konuk olduğu Slovenj Gradec'i 7-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.
Geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Slovenya ekibi, bu sezon lig şampiyonluğunu hedefliyor. Maribor, sezon sonunda 17. şampiyonluğunu kazanarak kupayı müzesine götürmek istiyor.
Lige Aluminij beraberliğiyle başlayan ekip, son karşılaşmasında ise deplasmanda NK Radomlje'yi 3-0 yenerek serisini sürdürdü.
Maribor, geride kalan 9 haftada rakip fileleri 17 kez havalandırırken, savunmada da başarılı bir performans sergileyerek kalesinde 6 gole izin verdi.
Slovenya Kupası'nda da yoluna devam eden Maribor, ilk turda konuk olduğu Slovenj Gradec'i 7-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.
Geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Slovenya ekibi, bu sezon lig şampiyonluğunu hedefliyor. Maribor, sezon sonunda 17. şampiyonluğunu kazanarak kupayı müzesine götürmek istiyor.