14 Eylül
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:00
14 Eylül
Kayserispor-İstanbulspor
20:00
14 Eylül
Leeds United-Newcastle
22:00
14 Eylül
Villarreal-Real Betis
22:00
14 Eylül
Como-Parma
19:30
14 Eylül
Torino-Roma
19:30
14 Eylül
Inter-Udinese
21:45

NBA takım sahipleri genişleme ve Avrupa planlarını görüşecek

NBA'in 30 takım sahibi, pazartesi ve salı günü gerçekleştirilecek Yönetim Kurulu toplantılarında Clippers'a verilen cezaları, Seattle ve Las Vegas merkezli genişleme planlarını ve NBA Europe projesinin EuroLeague ile ilişkisini masaya yatıracak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Eylül 2026 13:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA takım sahipleri genişleme ve Avrupa planlarını görüşecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
NBA'in 30 takım sahibi, pazartesi ve salı günü gerçekleştirilecek kritik Yönetim Kurulu toplantısına hazırlanırken birçok önemli konunun görüşmelere damga vurması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Toplantıların en önemli gündem maddelerinden biri, Kawhi Leonard'ın dahil olduğu maaş sınırını delme girişimi nedeniyle cezalandırılan Los Angeles Clippers'ın içinde bulunduğu durum olacak.

Steve Ballmer ve Lawrence Frank'in görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasının ardından Clippers'ın yönetim yapısına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Diğer takım sahiplerinin, Ballmer'ın yokluğunda kulübü lig nezdinde kimin temsil edeceği ve Frank'in cezası süresince basketbol operasyonlarını kimin yöneteceği konusunda açıklık talep etmesi bekleniyor.

NBA'in Clippers üzerindeki denetiminin nasıl yürütüleceği de henüz çözüme kavuşmayan konular arasında yer alıyor.

Söz konusu gözetim sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntılar henüz tamamen belirlenmezken Los Angeles Clippers ile Toronto Raptors arasında daha önce üzerinde anlaşmaya varılan takas da hâlâ tamamlanmadı.

Ligin genişleme planlarının da toplantıların bir diğer önemli bölümünü oluşturması bekleniyor.

ABD tarafında takım sahipleri, NBA'in Seattle ve Las Vegas'ta yeni kulüpler kurarak genişleyip genişlememesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerini sürdürecek.

Ligin uluslararası planlarıyla ilgili görüşmeler de en az ABD'deki genişleme gündemi kadar önemli sonuçlar doğurabilir.

Takım sahiplerinin NBA Europe projesindeki son gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi beklenirken girişimin bir sonraki aşamasına ilişkin bazı kararların alınması da ihtimaller arasında bulunuyor.

Avrupa projesiyle ilgili en önemli soru işaretlerinden birini NBA ile EuroLeague arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği oluşturuyor.

NBA'in mevcut organizasyonla iş birliği yapılıp yapılamayacağını belirlemesi gerekiyor. Taraflar arasında ortak bir zemin bulunamaması hâlinde NBA Europe'un bağımsız biçimde yoluna devam ederek EuroLeague'e doğrudan rakip olması gündeme gelecek.

Clippers'ın durumu, NBA'in ABD'deki genişleme planları ve NBA Europe'un geleceği aynı toplantının gündeminde yer alırken yaklaşan Yönetim Kurulu görüşmeleri ligin gelecekte izleyeceği yol açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.