NBA'in 30 takım sahibi, pazartesi ve salı günü gerçekleştirilecek kritik Yönetim Kurulu toplantısına hazırlanırken birçok önemli konunun görüşmelere damga vurması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Toplantıların en önemli gündem maddelerinden biri, Kawhi Leonard'ın dahil olduğu maaş sınırını delme girişimi nedeniyle cezalandırılan Los Angeles Clippers'ın içinde bulunduğu durum olacak.
Steve Ballmer ve Lawrence Frank'in görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasının ardından Clippers'ın yönetim yapısına ilişkin belirsizlikler sürüyor.
Diğer takım sahiplerinin, Ballmer'ın yokluğunda kulübü lig nezdinde kimin temsil edeceği ve Frank'in cezası süresince basketbol operasyonlarını kimin yöneteceği konusunda açıklık talep etmesi bekleniyor.
NBA'in Clippers üzerindeki denetiminin nasıl yürütüleceği de henüz çözüme kavuşmayan konular arasında yer alıyor.
Söz konusu gözetim sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntılar henüz tamamen belirlenmezken Los Angeles Clippers ile Toronto Raptors arasında daha önce üzerinde anlaşmaya varılan takas da hâlâ tamamlanmadı.
Ligin genişleme planlarının da toplantıların bir diğer önemli bölümünü oluşturması bekleniyor.
ABD tarafında takım sahipleri, NBA'in Seattle ve Las Vegas'ta yeni kulüpler kurarak genişleyip genişlememesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerini sürdürecek.
Ligin uluslararası planlarıyla ilgili görüşmeler de en az ABD'deki genişleme gündemi kadar önemli sonuçlar doğurabilir.
Takım sahiplerinin NBA Europe projesindeki son gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi beklenirken girişimin bir sonraki aşamasına ilişkin bazı kararların alınması da ihtimaller arasında bulunuyor.
Avrupa projesiyle ilgili en önemli soru işaretlerinden birini NBA ile EuroLeague arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği oluşturuyor.
NBA'in mevcut organizasyonla iş birliği yapılıp yapılamayacağını belirlemesi gerekiyor. Taraflar arasında ortak bir zemin bulunamaması hâlinde NBA Europe'un bağımsız biçimde yoluna devam ederek EuroLeague'e doğrudan rakip olması gündeme gelecek.
Clippers'ın durumu, NBA'in ABD'deki genişleme planları ve NBA Europe'un geleceği aynı toplantının gündeminde yer alırken yaklaşan Yönetim Kurulu görüşmeleri ligin gelecekte izleyeceği yol açısından önemli sonuçlar doğurabilir.
Steve Ballmer ve Lawrence Frank'in görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasının ardından Clippers'ın yönetim yapısına ilişkin belirsizlikler sürüyor.
Diğer takım sahiplerinin, Ballmer'ın yokluğunda kulübü lig nezdinde kimin temsil edeceği ve Frank'in cezası süresince basketbol operasyonlarını kimin yöneteceği konusunda açıklık talep etmesi bekleniyor.
NBA'in Clippers üzerindeki denetiminin nasıl yürütüleceği de henüz çözüme kavuşmayan konular arasında yer alıyor.
Söz konusu gözetim sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntılar henüz tamamen belirlenmezken Los Angeles Clippers ile Toronto Raptors arasında daha önce üzerinde anlaşmaya varılan takas da hâlâ tamamlanmadı.
Ligin genişleme planlarının da toplantıların bir diğer önemli bölümünü oluşturması bekleniyor.
ABD tarafında takım sahipleri, NBA'in Seattle ve Las Vegas'ta yeni kulüpler kurarak genişleyip genişlememesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerini sürdürecek.
Ligin uluslararası planlarıyla ilgili görüşmeler de en az ABD'deki genişleme gündemi kadar önemli sonuçlar doğurabilir.
Takım sahiplerinin NBA Europe projesindeki son gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi beklenirken girişimin bir sonraki aşamasına ilişkin bazı kararların alınması da ihtimaller arasında bulunuyor.
Avrupa projesiyle ilgili en önemli soru işaretlerinden birini NBA ile EuroLeague arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği oluşturuyor.
NBA'in mevcut organizasyonla iş birliği yapılıp yapılamayacağını belirlemesi gerekiyor. Taraflar arasında ortak bir zemin bulunamaması hâlinde NBA Europe'un bağımsız biçimde yoluna devam ederek EuroLeague'e doğrudan rakip olması gündeme gelecek.
Clippers'ın durumu, NBA'in ABD'deki genişleme planları ve NBA Europe'un geleceği aynı toplantının gündeminde yer alırken yaklaşan Yönetim Kurulu görüşmeleri ligin gelecekte izleyeceği yol açısından önemli sonuçlar doğurabilir.