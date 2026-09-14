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Beşiktaş deplasmanı öncesi Marsilya'da kriz!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Beşiktaş-Olympique Marsilya karşılaşmasına sayılı günler kala Fransa'da dikkat çeken bir tartışma başladı. Marsilya Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun Avrupa Ligi'ne ne kadar ağırlık verilmesi gerektiğini sorguladığı iddiası, kulübün çevresinde büyük tepkiye neden oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Eylül 2026 15:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş deplasmanı öncesi Marsilya'da kriz!
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Olympique Marsilya, Avrupa macerasına zorlu bir deplasmanla başlamaya hazırlanıyor. Bruno Genesio yönetimindeki Fransız ekibi, perşembe akşamı Türkiye'de Beşiktaş'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ancak Marsilya, İstanbul'a oldukça sıkıntılı bir kadroyla gelecek. Yaz transfer döneminde kadro önemli ölçüde boşalırken, yönetim takımdan ayrılan oyuncuların yerini dolduracak hamleleri yapamadı.

"AVRUPA LİGİ'Nİ GÖZDEN ÇIKARAMAZSINIZ"

Marsilya'nın eski kalecilerinden Jerome Alonzo, Avrupa Ligi'nin ikinci plana atılması ihtimaline sert bir şekilde karşı çıktı.

Alonzo, La Provence'a yaptığı açıklamada Marsilya'nın Avrupa kupalarını görmezden gelmesinin mümkün olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Ligi'ni gözden çıkaramazsınız. Her şeyden önce taraftarlara ve kulübün tarihine duyulan saygı nedeniyle bunu yapamazsınız."

 

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