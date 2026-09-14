Beşiktaş deplasmanı öncesi Marsilya'da kriz!

Olympique Marsilya, Avrupa macerasına zorlu bir deplasmanla başlamaya hazırlanıyor. Bruno Genesio yönetimindeki Fransız ekibi, perşembe akşamı Türkiye'de Beşiktaş'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ancak Marsilya, İstanbul'a oldukça sıkıntılı bir kadroyla gelecek. Yaz transfer döneminde kadro önemli ölçüde boşalırken, yönetim takımdan ayrılan oyuncuların yerini dolduracak hamleleri yapamadı.
"AVRUPA LİGİ'Nİ GÖZDEN ÇIKARAMAZSINIZ"
Marsilya'nın eski kalecilerinden Jerome Alonzo, Avrupa Ligi'nin ikinci plana atılması ihtimaline sert bir şekilde karşı çıktı.
Alonzo, La Provence'a yaptığı açıklamada Marsilya'nın Avrupa kupalarını görmezden gelmesinin mümkün olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Ligi'ni gözden çıkaramazsınız. Her şeyden önce taraftarlara ve kulübün tarihine duyulan saygı nedeniyle bunu yapamazsınız."
"AVRUPA LİGİ'Nİ GÖZDEN ÇIKARAMAZSINIZ"
Marsilya'nın eski kalecilerinden Jerome Alonzo, Avrupa Ligi'nin ikinci plana atılması ihtimaline sert bir şekilde karşı çıktı.
Alonzo, La Provence'a yaptığı açıklamada Marsilya'nın Avrupa kupalarını görmezden gelmesinin mümkün olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Ligi'ni gözden çıkaramazsınız. Her şeyden önce taraftarlara ve kulübün tarihine duyulan saygı nedeniyle bunu yapamazsınız."