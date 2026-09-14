Liverpool'a kötü haber: Bradley Barcola

Liverpool formasıyla yeni macerasına istediği başlangıcı yapamayan Bradley Barcola, yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanan karşılaşmanın 60. dakikası civarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 24 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu, böylece sezonun ilk fiziksel problemini yaşadı.
3 MAÇTA GOL ATAMADI
Liverpool kariyerinin ilk döneminde şanssızlık yaşayan Barcola, İngiliz ekibiyle çıktığı ilk 3 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan Fransız futbolcunun sakatlığı da teknik heyetin planlarını bozdu. Liverpool'un League Cup üçüncü turunda Tottenham ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Andoni Iraola, Barcola'nın henüz takımla çalışabilecek durumda olmadığını açıkladı.
"TAKIMLA ANTRENMANA HAZIR DEĞİL"
Barcola'nın sağlık durumuyla ilgili konuşan Iraola, şu ifadeleri kullandı:
"Henüz takımla antrenman yapmaya hazır değil. Bireysel olarak çalışıyor ancak artık topla çalışmalara başladı. Onun mümkün olan en kısa sürede geri dönmesini istiyoruz. Önünde hala katetmesi gereken biraz yol var ve bu biraz zaman alacak."
3 MAÇTA GOL ATAMADI
Liverpool kariyerinin ilk döneminde şanssızlık yaşayan Barcola, İngiliz ekibiyle çıktığı ilk 3 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan Fransız futbolcunun sakatlığı da teknik heyetin planlarını bozdu. Liverpool'un League Cup üçüncü turunda Tottenham ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Andoni Iraola, Barcola'nın henüz takımla çalışabilecek durumda olmadığını açıkladı.
"TAKIMLA ANTRENMANA HAZIR DEĞİL"
Barcola'nın sağlık durumuyla ilgili konuşan Iraola, şu ifadeleri kullandı:
"Henüz takımla antrenman yapmaya hazır değil. Bireysel olarak çalışıyor ancak artık topla çalışmalara başladı. Onun mümkün olan en kısa sürede geri dönmesini istiyoruz. Önünde hala katetmesi gereken biraz yol var ve bu biraz zaman alacak."