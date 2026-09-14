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Ersun Yanal tepkilere dayanamadı, açıklama yapmak zorunda kaldı

Fenerbahçe'nin mevcut durumuna ilişkin sözlerinin ardından gelen tepkilere yanıt veren Ersun Yanal, eleştirilerinin kişilere yönelik olmadığını vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 16:27 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2026 17:14
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Ersun Yanal tepkilere dayanamadı, açıklama yapmak zorunda kaldı
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Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendirirken sarf ettiği sözlerin ardından gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayımladı. Yanal, açıklamasında kişilere değil, kulübün başarısına odaklandığını vurguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yanal, daha önce İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım'ı ağır şekilde eleştirdiğini belirterek, bu eleştirilere bugün bir anda savunucu çıkanların tutumunu düşündürücü bulduğunu ifade etti. Yanal, "Daha birkaç gün önce İsmail Kartal'ı ve Aziz Yıldırım'ı ağır şekilde eleştirenlerin bugün bir anda savunucu olması düşündürücüdür. Ben kişilere ve gündeme göre fikir değiştirmem" dedi.

Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin önünde tutması gerektiğini savunan Yanal, kulübün artık şampiyon olması gerektiğini ve vasatlığı kabul etmemesi gerektiğini kaydetti. Yanal, sözlerinin çarpıtılmaması gerektiğini, taraftarının kişilere değil, Fenerbahçe'ye ait olduğunu belirtti.

Yanal, açıklamasında "Fenerbahçe artık şampiyon olmalı ve vasatlığı kabul etmemelidir. Sözlerim çarpıtılmasın. Benim tarafım kişiler değil, Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandı.

ERSUN YANAL NE DEMİŞTİ

'FENERBAHÇE'NİN LİDERİ BÖYLE DAVRANMAZ'

"Gençlerbirliği maçından sonra bunu söyledim. Testi kırıldı. Geçmiş olsun. Fenerbahçe 4 maç oynayıp iki mağlubiyet aldıysa geçmiş olsun. Bu toparlanmaz. Göreceksiniz. Galibiyet kadar değerli bir maç sonrasında, iyi oynanmış bir maç sonrasında istifa kararı çıkıyorsa bu enine boyuna düşünülmüş ve planlanmış bir iştir. Ben söylüyorum; galip gelse de istifa edecekti. Burada yanlış bir tavır oldu. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz. Böyle davranmamalı."

Yanal sözlerine şöyle devam etti:

"Gençlerbirliği maçı bittiğinde, 'Fenerbahçe'de mobbing başladı' demiştim. Fenerbahçe'nin içinde olmak, sorumluluk almak ve bu sorumlulukları sürdürebilme becerisi önemli bir ruh sağlığı gerektiriyor. Onun için bence ruh sağlığı için heyet raporuna ihtiyaç var."

"F.BAHÇE'YE ZARAR VERİYOR"

"Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a mağlup oldu. İsmail Kartal, 'Bir daha dönmemek üzere' deyip dönüyorsan İsmail Kartal'ın bir çizgisi ve duruşu olmalı. Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun. Gitmesini de gelmesini de oturmasını da kalkmasını da bileceksin kardeşim. Sen ordu komutanına bakarak saldırırsın. Komutana bakarsın. Yani bir komutan 'Ben yokum, bittim, ben artık bırakıyorum' derse, bir daha o komutanı oraya çıkardığında ne kadar süreçte o komutanın iş yapacağını düşünüyorsun?"

"BÜYÜK BİR ZEVKLE KOVACAK"

Canlı yayında sarf ettiği bu sözlerin ardından Yanal, bir de sosyal medya paylaşımı yaptı. Sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayan tecrübeli çalıştırıcı, resmi sosyal medya hesabından "Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır..." diyerek sözlerinin altını çizdi.

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