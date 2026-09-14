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Aubameyang, Deportivo'da uçuyor!

Deportivo'nun deneyimli golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, İspanyol ekibinde 5 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 17:19 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2026 17:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aubameyang, Deportivo'da uçuyor!
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Deportivo'nun yaz transfer döneminde Marsilya'dan kadrosuna kattığı Pierre-Emerick Aubameyang, İspanyol ekibindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deportivo adına 5 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki Gabonlu deneyimli golcü, bu maçlarda 7 kez skora katkı sağladı.

Aubameyang, bu maçlarda 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

Deportivo, transfer döneminde Aubameyang ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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