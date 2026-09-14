Aubameyang, Deportivo'da uçuyor!

Deportivo'nun yaz transfer döneminde Marsilya'dan kadrosuna kattığı Pierre-Emerick Aubameyang, İspanyol ekibindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deportivo adına 5 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki Gabonlu deneyimli golcü, bu maçlarda 7 kez skora katkı sağladı.
Aubameyang, bu maçlarda 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
Deportivo, transfer döneminde Aubameyang ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Aubameyang, bu maçlarda 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
Deportivo, transfer döneminde Aubameyang ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.